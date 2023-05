Alex Caniggia confesó por qué no se casará con Melody Luz a días de ser padres

Todo comenzó cuando Alex le dio la bienvenida a Celeste Muriega, quien recientemente anunció su compromiso con Christian Sancho, y dijo: "Celes, ¿cómo estás?". A lo que la bailarina respondió: "Bien, muy bien. Con un presente muy hermoso. Estoy a punto de casarme. ¿Podés creerlo?".

Celeste Muriega apuro a Alex Caniggia al preguntarle por su casamiento con Melody Luz.mp4 Alex Caniggia contó por qué no se quiere casar.

Desde su rol de conductor y con el objetivo de seguir indagando e interrogando a su invitada, Caniggia continuó: "¿Es la primera vez que te casas?". De manera amigable y espontánea, la bailarina de "Sex" agregó: "Sí, nunca me casé y creo que será la única vez. ¿Y vos cuándo te casas?".

Tras escucharla, sin vacilar, Alex fue sincero: "Yo no me voy a casar". Para abrir el debate, Muriega preguntó nuevamente: "¿En serio? Pero viene el bebé...". Aunque no fuera un factor determinante para pasar por el registro civil, el conductor de El Trece concluyó: "Sí, viene el bebé, pero no habrá boda. Las bodas a veces traen mala suerte..."

Alex y Melody se conocieron en El hotel de los famosos 1, el ciclo que condujo Pampita, y allí se hicieron un tatuaje. Su relación comenzó a ganar notoriedad cuando empezaron a compartir fotos y mensajes en las redes sociales. A medida que el tiempo pasaba, se volvieron inseparables y se convirtieron en una pareja muy popular a pesar de las diferentes crisis.

Sin embargo, su historia de amor no estuvo exenta de controversias y rumores. Fue a través de un video en el que Alex le está dando besos a la panza de Melody (de fondo, suena la canción Miel, de Lauri García) que contaron que será un varón lo que esperan. “Se viene Vicenzo”, aseguró el conductor .

Alex-Caniggia-Melody-Luz-El-Editor-Platense.jpg Alex Caniggia y Melody Luz.

Y agregó: “Bebé vikingo”, junto a dos corazones azules y en el medio el emoji de un varón. El origen del nombre que eligieron la bailarina y el animador es italiano, significa “el vencedor” o “el que ha llegado para vencer”.

En tanto, se especula que habían pensado en llamarla Venecia llegado al caso de que fuera mujer, por eso circuló aquella versión de la que la pareja no se hizo eco.