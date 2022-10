El amoroso tatuaje que se hicieron Alex Caniggia y Melody Luz al mismo tiempo

Alex Caniggia Melody.mp4

¿Qué es lo que se tatuaron?, la palabra “Amore mío”. Él en el brazo izquierdo, ella en el brazo derecho. Esa frase resume a la perfección el inicio de su relación, ya que era como llamaba el hermano de Charlotte a Melody cuando estaban juntos en El Hotel de los Famosos.

Hace poco, la bailarina habló de cómo fue el inicio de la relación, y cómo se sorprendió al conocer realmente a Alex.

Alex Caniggia Melody tatuaje 1.jpg

"No estaba para nada en mis planes enamorarme; sexo quiero tener siempre porque me gusta tener sexo como a cualquiera. Creo que tenemos que sacarle el tabú al sexo porque todos lo hacemos y venimos gracias a él", explicó la bailarina.

"Lo hago por placer como todos, desgraciadamente sentí muchos prejuicios. Me interesaba conocer como persona a Alex, pero nunca entré con ganas de tener una relación con él. Nuestra relación comenzó cuando lo elegí para compartir la suite porque me interesaba conocerlo y no iba a compartir cama con alguien que no me interesara conocer", agregó la mediática.

"Inmediatamente le ví los ojitos con brillo, como tiernos y a partir de ahí todo fue avanzando. No me imaginaba que iba a terminar siendo una relación, ahora estoy muy enamorada. Conocí a Charlotte y son muy parecidos en cuanto a personalidad", cerró.