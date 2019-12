Alfano apuntó contra De Brito y Mirtha lo defendió

“¿Eso te pasó a vos? A mí me parecía que tenías una buena relación con Ángel. Si a mí me hacen una cosa así, me voy”, lanzó. “Yo vi que te trataba con mucho cariño. Lo digo de verdad. Incluso vos te acercabas y te apoyabas en su pecho”, aseveró la Chiqui. “Es que se hace el show, lo que no significa que cuando se reía de mí me divertía”, se sinceró la invitada.

“No estoy atancando a una persona, es atacar un modo de conducir, burlarse de una persona porque tiene años. Las mujeres estamos en otro lugar, no podemos ser burladas por la edad”, concluyó Alfano.

LEÉ MÁS

Cristian Castro y Graciela Alfano calentaron el último PH: revelaciones amorosas, un apasionado beso y un accidente hot

Ocultan a Rago tras la denuncia de violación

Barby Franco ya tiene una idea para su apetito sexual