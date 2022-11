Alfredo Cornejo, duro contra la conducción del radicalismo

“Nosotros no nos pusimos de acuerdo ni pusimos a uno para ganar, ese debería ser el mejor razonamiento y no se ha hecho. Lo único que se ha hecho es debilitar al único que dijo que tenía alguna intención”, exclamó el exmiembro de la Cámara de Diputados. Al mismo tiempo, Cornejo apuntó contra el gobernador de Jujuy, que también tiene intenciones de jugar: “Tiene condiciones, pero creo que hoy hay una demanda de un radicalismo mucho más representativo de sectores privados, emprendedores, empresarios y trabajadores. Me parece que no está leyendo bien”.