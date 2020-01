La decisión fue tomada por la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción de Tucumán, que, según expuso el camarista Enrique Pedicone en una audiencia de la que participaron los abogados de Alperovich y de la denunciante, deliberó que "la investigación debe tramitarse de manera rápida y eficiente en ambos lados hasta que la Corte Suprema así lo disponga".

De esta manera, por ahora, los hechos que sucedieron en Tucumán serán investigados por la justicia provincial en tanto que los ocurridos en la ciudad de Buenos Aires los investigará la justicia porteña.

En ese sentido, Pedicone lamentó el "peloteo" entre el juez tucumano Facundo Maggio y el porteño Osvaldo Rappa, quienes habían planteado la incompetencia de sus juzgados y se habían excusado.

Respecto del primero, el camarista cuestionó que haya enviado el cuerpo principal del expediente a la Ciudad de Buenos Aires, mientras que a la Cámara de Apelaciones porteña le recriminó su intención de resolver que las causas se acumulen en esa jurisdicción y consideró que era una "decisión ilegal, inconstitucional e ilegítima".

De los siete hechos denunciados por la joven de 29 años, que era empleada del Senado, cinco ocurrieron en la provincia de Tucumán, mientras que los dos restantes fueron perpetrados en la Ciudad de Buenos Aires.

"No se hizo nada en la ciudad de Tucumán", se quejó el abogado de la denunciante, Ricardo Santoro, en su exposición en favor de que el caso sea investigado en su totalidad en la Ciudad de Buenos Aires.

La víctima, sobrina del legislador, siguió la audiencia por videoconferencia desde una sala contigua del edificio de los Tribunales tucumanos, según confirmó el propio camarista.

Mientras se desarrollaba la jornada judicial, en las afueras se realizó una protesta contra el senador nacional del Partido Justicialista (PJ).

Alperovich pidió licencia en la Cámara de Senadores luego de ser denunciado por abuso sexual.

La presentación judicial fue realizada por la joven de 29 años, tanto en Tucumán como en la Capital Federal: "Durante un año y medio, mi tío José Alperovich violentó mi integridad física, psicológica y sexual", aseguró la carta que la denunciante publicó a través del colectivo #NoNosCallamosMás.

"No escribo para convencer a nadie de nada. Estoy aquí contra la opresión del silencio y por la necesidad de recuperar mi vida, de sanar llamando a las cosas como son, sin suavizarlas ni teñirla, poniéndole al monstruo nombre y apellido. Cuando no le ponés nombre, no existe", señaló la misiva que escribió la joven.

Ante la acusación, el legislador tucumano se defendió en las redes sociales y aseguró que se trataba de una "infamia" y una imputación "absolutamente falsa".

