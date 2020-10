Amor a primera vista

“El destino nos reencontró en una fiesta. Ahí es donde hablamos por primera vez. Fue un momento muy especial, a pesar del mundo que nos rodea, nos sentimos solos”, agregó la mujer de 26 años.

Durante la entrevista, Rodríguez también comentó qué es lo que más le atrae del ex Real Madrid y Manchester United. “Cristiano es una de las mejores personas que conozco. Él me protege y entre nosotros existe un gran vínculo. Y no puedo negar lo obvio: ¡Es una bomba! Me atrae todo de él”.

Madraza

Aunque Alana Martina (2 años) es su única hija biológica, Georgina cría a los otros hijos de su pareja como propios (Cristiano Jr. -10- y los mellizos Eva y Mateo -3-). “Ella no quiere descuidar su faceta como madre, que para ella es lo más importante. Lo bueno de Georgina, y una de las razones por las que gusta tanto, es que ejerce como madre de todos los hijos de Cristiano. Ella le ha aportado mucha estabilidad: él podría estar con cualquier mujer, pero está con Georgina porque es una chica muy normal”, afirmó una amiga de la modelo.

Por otro lado, trascendió que Cristiano le regaló el anillo más caro del mundo y comenzó a circular el rumor de que se habían casado en secreto, algo que Georgina no reveló en la publicación.