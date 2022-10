Ángel de Brito contó el detrás de escena de la pelea de Marcela Tauro y Flor de la V

Flor de la V Marcela Tauro 1.jpg

Sin embargo, el momento de más tensión se dio en medio de una discusión de Marcela Tauro y Nancy Duré, donde Flor de la V no pudo meterse: "Hoy parece que no estuviera. Parece que no estuviera, es una cosa de locos. Me encanta".

Horas más tarde, en LAM, Ángel de Brito debatió sobre lo que pasó y contó lo que ocurrió entre la periodista y la conductora en el corte.

“¡Qué mala que estaba Flor de la Ve hoy! ¡Los hizo callar de vuelta a todos! Un día, Tauro la va a boxear al aire. Un día, esto termina mal”, arrancó diciendo Ángel de Brito.

Flor de la V Marcela Tauro 2.jpg

“¡Malísima! Feo, re feo. Yo lo estaba viendo. Fue un momento re incómodo”, concedió Yanina Latorre.

“Vos nos callás y nos apagás los micrófonos, pero no estaba desordenado y no sé si le estaban diciendo algo por cucaracha o tenía que meter un chivo o algo. ‘¿Ya pedí tres veces que te calles y yo soy la conductora’… No habló nunca más Tauro. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Yo me levanto y me voy”, agregó Yanina.

“Yo no lo vi, lo leí en las redes, pero termina mal. Yo la conozco a Tauro y te faja. No es término medio, y Tauro estuvo así. ‘A mí no me callás nunca más, Flor de la Ve’, le dijo en el corte”, reveló Ángel de Brito, revelando la interna de Intrusos.