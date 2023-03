Angel de Brito contó por qué sus Angelitas viven una interna pesada

Las peleas de sus Angelitas no son un conflicto para Ángel de Brito.

El concepto principal de LAM es contar los entretelones de la farándula. Los romances, las peleas y los conflictos de todo tipo, siempre vigentes en el ambiente artístico. Las Angelitas no se quedan atrás y tiene su propio microclima de disputas, enfrentamientos e internas que las hacen protagonistas a ellas también. Sobre este tema habló Ángel de Brito , dejando clara su postura al respecto.

Desde que se desató el escándalo de los chats de Fede Bal con varias mujeres de la farándula, Yanina Latorre y Estefi Berardi están enfrentadas. Los fuertes cruces entre las panelistas escalan cada día más, al punto de que Berardi dijo que cuando Latorre “se obsesiona con una no para de maltratarla hasta que la deja sin laburo”.

Ángel de Brito habló de la interna de sus angelitas.jpg A través de sus historias de Instagram, Ángel de Brito habló de las internas entre sus panelistas.

Tal vez por esto, un seguidor le preguntó al conductor: “¿Puede ser que Yanina se cargó otra Angelita?”. Directo, como siempre, Ángel le respondió que “Yanina es una empleada del programa. No tienen ninguna injerencia en la rutina, elenco, etc. Es una más y ES LA UNO de todo el panelismo”.

Yanina, que no es de quedarse callada, ya en una oportunidad le había dicho a Berardi "Qué vida al pedo debés tener para estar buscando pelea, de verdad te digo. Es triste trabajar de agarrarte de mí, la número uno del programa. Voy a hacer como que no existís. Esta piba me tiene harta. Dios". Fue cuando Estefi se quejó de ella y de LAM en el programa de Carmen Barbieri.

"Por qué dejás que Estefi bardee tanto tu programa sin decirle nada", le preguntaron a de Brito. "Es su opinión. Soy pro libre expresión", respondió el periodista.

"¿Cómo te bancás a Yanina y Estefi con sus no nos bancamos? Están esperando para atacarse", quiso saber alguien anónimo. "En todos los paneles hay internas. LAM no es CARETA", fue la contundente respuesta de Ángel de Brito, que le da libertad a sus Angelitas para atacarse como más les guste y, de paso, disfruta del rating que eso genera.