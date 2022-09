Ángel de Brito contó quiénes son los periodistas con lo que no trabajaría nunca más

Por eso no fue extraño que uno de sus seguidores le consultara con quien no volvería a trabajar en su vida. Sin embargo, si fue raro que el chimentero tomara la posta y respondiera sin ningún rodeo, a esa pregunta tan personal.

“Majul, Silvestre y Canosa", respondió el conductor de manera escueta, pero sin duda alguna. La rivalidad entre la conductora y el periodista no es nueva a tal punto que hace poco tiempo tuvieron un encuentro de idas y vueltas.

Ángel de Brito disparó contra los periodista 1.jpg

Es que Canosa estaba enojada con muchos de sus colegas por las críticas que venía recibiendo, por lo que les apuntó con toda su munición, y entre ellos, estaba su ex compañero de Los Profesionales de Siempre.

"Me voy a ocupar de todos. Les voy a mandar carta documento para que la corten. Yo les doy rating pero soy una persona que tiene familia y ustedes me agotaron, porque son una manga de cag… que responden a los kirchneristas", había dicho Viviana Canosa.

Ángel de Brito disparó contra los periodista 2.jpg

"De Brito, voy a traer un ropero acá y voy a hablar de todos ustedes porque los conozco desde chiquitos. No hablo de la sexualidad, porque en eso no me voy a meter ya que sería caer muy bajo, pero ustedes me pegan todo el tiempo", agregó en ese momento la conductora.

Lejos de quedarse callado, Ángel le respondió con enojo: "Es igual que Rial. ¡Esta mujer está desvariando! ¡Que diga o invente lo que quiera! Dice que no se mete con la sexualidad. Metete Viviana. ¿Creen que pueden apurar con eso? Ay, qué miedo. Habla por hablar. Sin escuchar. Hoy quedó demostrado. Quedó como una gila".