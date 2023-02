Angel de Brito dio la noticia que le cambiará la vida a Wanda Nara

En el programa de América se planteó la curiosa pregunta sobre si debería saber cocinar para estar al frente de un reality gastronómico. “No, si del Moro no sabe ni hacer una hamburguesa”, comentó el conductor.

“Lo único que le falta a los conductores es que les pidan saber sobre lo que conducen. Algunos no saben ni conducir…”, agregó De Brito. “Es como Marcelo (Tinelli) conduciendo el Bailando. Él no baila. Está bien Wanda, me gusta, le va a dar frescura”, opinó Yanina Latorre.