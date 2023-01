El bombardeo de mensajes de Mauro Icardi en medio del escándalo por el romance de Wanda Nara

“Anoche, Wanda discutió con Mauro. Según me cuentan desde el entorno de Icardi, ella se escapó con un jugador de fútbol, ex compañero de Icardi, Keita Baldé”, contó el español. Fue ahí que Guido Zaffora empezó a recibir mensajes del entorno de Mauro.

“Me avalan 17 años de profesión con una carrera indiscutible, y a mí me aseguraron dos encuentros sexuales, el de Milán y el de Dubai. El de Milán es el que Icardi descubrió por las cámaras”, le respondió Jordi Martin.

“El entorno de Icardi está enojadísimo con esta versión y lo desmienten”, insistió Zaffora. “¿Y por qué Wanda no te lo desmiente? El entorno de Icardi creo que va a tener que reflexionar”, inquirió el español.

Fue allí que apareció el fuerte posteo en las redes sociales de Mauro Icardi que dio vuelta al mundo. “Te voy a ahorrar el chimento de mañana así tenés tiempo para otra cosa... Solo le avisé a una pobre cornuda consciente que su marido no para de escribirle a mi mujer (no estamos divorciados) desde hace rato”, escribió Mauro Icardi en una storie.

Luego siguió: “También tengo los mensajes, fotos y todo lo que le ha mandado por mensajitos privados de Instagram porque mi propia mujer me los mandó (obviamente no los voy a publicar) solo te voy a publicar mi puesta en contacto de anoche con esta chica, y aclararte que no tuve ninguna pelea con Wanda porque estuvimos hasta las 6am de Turquía hablando por videollamada organizando la vuelta de nuestros hijos. También te voy a aclarar que Wanda no usa mi tarjeta para nada porque sacó las propias de una cuenta que tenemos en Argentina, como tercero y último, de mi ambiente quedate muy tranquilo que nadie te contactará nunca, y si sucede te autorizo a publicar pruebas, pero que sean un poquito mejores que las que tenés para tratarme de mentiroso y todo lo que das por hecho”.