Ángel de Brito eligió entre Zaira Nara y Paula Chaves en medio de su pelea a muerte

La enemistad entre Paula Chaves y Zaira Nara parece no tener fin. Lo que una vez fue una sólida amistad se desmoronó debido al romance de Zaira con Facundo Pieres, un ex novio de Paula, desencadenando una pelea pública sin precedentes. En medio de esta disputa, Ángel de Brito , conductor de LAM, decidió tomar partido y compartir su elección en las redes sociales.

"Cuando lo empecé a conocer, a la primera que se lo pregunté fue a mi amiga. Tengo códigos. Si ella me dice 'boluda, para mí cero, dale para adelante', yo le doy para adelante. Si me dice 'ahí no mires', no miro. Antes de empezar a salir con él, fue a ella a quien le pregunté. A la primera y única", expresó Zaira.

Además, Zaira confesó su compromiso con la amistad: "Si salí con él fue porque ella me dijo que sí. Y también si no estoy saliendo es porque noté que había una situación que quizás no era tan como me habían dicho que iba a ser. A mí me importan mucho mis amistades, si le hace mal, es importante para mí."

En medio de esta disputa, los seguidores de ambas famosas han estado divididos. Y Ángel de Brito, una de las voces más fuertes del mundo del espectáculo, decidió tomar partido al ser consultado en sus historias de Instagram sobre su preferencia entre Paula Chaves y Zaira Nara.

Paula Chaves Zaira Nara Ángel de Brito 2.jpg

"¿Paula Chaves o Zaira Nara?", le consultaron al periodista. Sin dudarlo, Ángel respondió etiquetando a Paula Chaves, acompañando su elección con un emoji de corazón y un primer plano de su rostro, para evitar confusiones.

La respuesta del conductor generó un gran revuelo en las redes sociales, donde los fanáticos de ambas celebridades expresaron sus opiniones y discutieron acaloradamente sobre su elección.

Mientras tanto, la disputa entre Paula Chaves y Zaira Nara continúa, con incertidumbre sobre si algún día podrán reconciliarse y poner fin a esta controversia mediática que ha mantenido en vilo a sus seguidores y al mundo del espectáculo argentino.