Ángela Leiva sufre ataques de pánico por el coronavirus

"Me siento muy bien con las palabras de aliento que me dan, más allá del COVID-19 me afecto mucho psicológicamente. Lo quiero contar, más allá de la salud, de lo que genera, estuve muy mal psicológicamente. De sentirme como un trapo de piso", explicó Ángela.

Y agregó: "Te afecta mal, depende la persona. Son caricias lo que dicen. En un momento pensé que era ataques de pánico, pero no. Gracias a Dios salí rápido".

Por otro lado, Leiva aclaró en LAM su enemistad con Karina La Princesita y le pidió disculpas. "A mí me encantó hacerlo, no fue forzado ni falso", dijo Ángela. Y Karina, respondió: "No pretendía disculpas, sino que quería que sepan que las acusaciones no eran ciertas. Desde ese año hasta que hablé me insultaban, me agredían, y ya se lo dije a Ángela".

"No me retracté porque hay una historia que tenemos que hablar en privado con la Princesita todavía. El otro día empezamos una charla", afirmó Ángela.