“Para mí es muy fuerte todo. Trabajé con él todo el año. Mi mamá estaba en Patito Feo y yo estuve muy cerca de Thelma. Me acuerdo de ella, y era una nena. O sea, es realmente una monstruosidad. Y que (Darthés) tenga la impunidad y la cara para salir a decir las cosas que dice… Me sorprende, me pone la piel de gallina, me deja helada”, agregó la cantante.

El personaje de Ángela tenía vínculo directo con el de Darthés: Simona era la mucama de la casa de Diego Guerrico. “Todo era muy raro, era muy confuso. Y era muy difícil hacerse cargo de esa situación, yo, con 19 años y todo eso a mi cargo. Y en todo el elenco chicos, chiques muy jóvenes. Era una revolución muy grande dentro del estudio”, dijo Torres recordando cómo vivió las grabaciones.

Ante la denuncia de Thelma, Ángela consideró que “es la punta del iceberg”. “Ahora van a empezar salir (otras actrices a denunciar) y va a ser una revolución enorme, y tenemos que estar preparadas y juntas. Y va a ser una lucha. Por momentos siento que es una guerra. Ver en la marcha mujeres colgadas… Sí, es fuerte. Pero es lo que nos hacen”, cerró la actriz.

