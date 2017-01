Aníbal Fernández cree que Cristina no será candidata

Aníbal Fernández, ex jefe de Gabinete, aseguró que la ex presidenta Cristina Fernández “gana en cualquier escenario” electoral, aunque remarcó que “si hoy le pregunta”, ella le contestará que “no” será candidata. “Si soy yo el que arma las listas con absoluta libertad, Cristina es candidata porque gana en cualquier escenario. Ahora, si yo le pregunto, no tengo dudas que me va a decir que no, y lo más probable es que lo crea, que lo tenga decidido, que no va a ser candidata”, afirmó.