En un entrevista radial el ex ministro durante las gestiones de kirchneristas hizo referencia a una vieja publicidad en la que se consultaba si prefería dejarles sus hijos a él o a Vidal. "Bueno yo sabés a quien no se las confío a ella. Por ahí le dejo a mis hijos a Barreda, pero a Vidal no, olvidate", dijo.

Embed Aníbal Fernández: "Por ahí le dejo a mis hijos a Barreda, pero a Vidal no, olvidate". pic.twitter.com/lmLMNW8gGI — ElCanciller.com (@elcancillercom) July 26, 2019

Horas antes, en su cuenta de Twitter, Fernández apuntó contra el ministro de Hacienda. "¡Gracias Dujovne! La economía argentina es la más vulnerable del mundo. Según la agencia Bloomberg, el país lidera el ranking mundial dejando atrás a Turquía, Sudáfrica, Egipto y Colombia. Todo un éxito de Cambiemos", escribió.

