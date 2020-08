Aníbal Fernández disparó contra Luis Brandoni por la marcha opositora

Con respecto al viaje al exterior del ex presidente Mauricio Macri, Aníbal Fernández afirmó que "alguien serio, respetuoso no hace eso" de viajar en medio de una pandemia. "Muchos de los que se quejan de la cuarentena o no saben, o no leen o no entienden. No hay país del mundo que no haya adoptado la cuarentena al que le haya ido bien económicamente ", remarcó el ex jefe de Gabinete.

Y agregó: "El mundo como lo conocimos se rompió y eso nos obliga a mirar cuál es el destino de ese mundo en el que deberá sentarse Argentina, ya no se sentará sola sino en un contexto como el que en algún momento fue la Unasur".

https://twitter.com/AgenciaElVigia/status/1293967390028500992 Aníbal Fernández, sobre la marcha opositora del 17A: "Me da pena la marcha, va a traer un montón de contagiados". Y sobre el video de Luis Brandoni convocado a la manifestación afirmó: "Lo más serio que hizo fue ´Esperando la Carroza´" pic.twitter.com/CorgczApzO — Agencia El Vigía (@AgenciaElVigia) August 13, 2020

Aníbal Fernández remarcó que "hay que prepararse para la pospandemia, hay que trabajar fuerte para generar riqueza" y destacó que "no se sale de otra manera que no sea a través del Estado, que deberá invertir mucho hasta que arranque la maquinaria privada y empiece a generar trabajo".

Sobre las medidas que tomó el Gobierno para bajar la cifra de contagiados, dijo que “la Constitución nos dice que el Presidente tiene que hacerse cargo de la vida y de la salud de los habitantes. El artículo 19 de la nos dice que todo aquello que no está prohibido, está permitido”. “Eso es poder de policía también, porque apunta a las acciones de un hombre que ofendan o perjudiquen a un tercero. Con esto se puede restringir la libertad”, graficó Aníbal Fernández.