El salvaje episodio ocurrió el 21 de enero de 2019, a la salida del boliche Apsara. El chico fue abordado por Milanesi y su primo Lucas Pertossi, quien grabó en HD el ataque a Báez Sosa y luego alertó al resto de los rugbiers por la muerte de Fernando con el famoso mensaje de Whatsapp que decía "caducó".

Ambos agresores lo esperaron fuera del local bailable, donde le pegaron sin ningún motivo hasta dejarlo inconsciente. En el hospital, el médico que lo atendió a las 7:15 de la mañana del 21 de enero constató las lesiones: traumatismo facial y traumatismo ocular izquierdo.

RUGBIERS-ANTECEDENTE.jpg El certificado médico del joven que dice haber sido víctima de los rugbiers Lucas Pertossi y Alejo Milanessi.

Por si fuera poco, tras el ataque, Milanesi y Pertossi se jactaron de la golpiza en redes sociales. El primero salió en una foto, sin camisa, sacada por otro amigo, quE resaltó: "Uno que pega poco".

RUGBIER.jpg

En tanto, Pertossi publicó en su cuenta de Twitter: “3 noches seguidas a las piñas, si no hay piñas no pudo haber sido alta nocheeee jajajaja”.

rugbier-lucas.jpg El mensaje del rugbier Lucas Pertossi tras golpear al joven de 21 años.

“Cuando vimos lo que pasó en Gesell, nos volvió el terror al cuerpo. Pensamos que así podría haber terminado él, o peor, porque son chicos que en Zárate todo el mundo conocía su violencia y gozaban de impunidad”, comentó uno de los familiares del joven agredido que prefirió mantener el anonimato por miedo a represalias.

rugbiers.jpg

“En Zárate nos conocemos todos y ya pasamos por el sufrimiento de los Pertossi. Tienen una fama de pesados, incluso de cometer hechos delictivos, de apretar gente, de robar motos. No sabemos si lo hacen, pero acá es vox populi eso”, dijo el familiar de la víctima, antes de contar que que el padre del rugbier los llamó. “Primero nos dijo que su hijo no había sido y después nos invitó a su casa. Nos dijo de ‘arreglar’. Nosotros le respondimos que iba a tener que arreglar con nuestro abogado", relató en diálogo con Infobae.

El chico agredido no quiso volver a salir más por Zárate y sigue con miedo. Tal es así que no quiso hacer la denuncia, pese a la insistencia de sus familiares. No obstante, conserva las fotos de cómo quedó desfigurado, aunque no quiere mostrarlas por miedo.

Embed

LEÉ MÁS