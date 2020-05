Antes de arrancar LAM, a Yanina le quisieron robar

Embed

"Salió uno de la autopista y yo dije ‘me va a robar’. Vino caminando, venía con una mochila y tenía barbijo. Lo bueno es que no me iba a contagiar nada", arrancó un poco chistosa, para sacarle dramatismo a lo ocurrido, aunque aseguró que tuvo miedo. "Yo dije ‘si me voy para atrás, me va a engrampar y me mata’. Cuando lo vi se vino al humo, se me prendió del bolso y la cartera. Yo hice lo que no hay que hacer. Zafé, grité, corrí. Me iba a robar todo lo que tenía, los maquillajes, tenía que venir a laburar".

En ese momento, Mariana Brey confesó que vivió una situación similar, aunque a ella se le aparecieron tres delincuentes. "A mí me pasó los primeros días de cuarentena, en los que no había nadie. Tenía la cartera en el asiento del acompañante y veo que tres chicos se aparecen. Sólo uno se me acercó, los otros se quedaron en la vereda", relató.

