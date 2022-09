Antes y después: qué la llevó a Viviana Canosa a dejar atrás su pelo "rojo"

Viviana Canosa.mp4 Viviana Canosa

El descargo furioso de Canosa

Mientras tanto, desde la noche en que dio el portazo en A24, Canosa solo se expresó a través de sus redes sociales. En el mes que transcurrió desde que decidiera no salir al aire con su ciclo Viviana con vos, se dijeron muchas cosas sobre el futuro laboral y personal de la periodista. Incluso se la nombró como probable gestora de diferentes cargos políticos.

Pero ella se mantuvo en silencio. Hasta ahora. "A un mes de la CENSURA, este martes HABLO Instagram Live!!!", les informó por Twitter a sus seguidores, que rondan las 900.000 personas.

“Hago periodismo por vocación y no soporté una mordaza... A este gobierno le jode la libertad, le molestan los periodistas que piensan, que son capaces de perder su trabajo para no perder la libertad de expresión”, arrancó diciendo la periodista, para luego hacer referencia a la propia situación que atraviesa, ya que está a cargo de la manutención económica de su hogar y este mes no cobrará el salario por la decisión que adoptó: “Estábamos haciendo un éxito y nadie se baja de un éxito, no podía hacer otra cosa, mi renuncia sirvió para exponer que había censura”, aseguró. “No me fui porque tenía otro trabajo o tengo otro, pero estoy feliz con la decisión que tomé”.

canosa dos.jpeg

Con todo esto, luego reflexionó: “Ellos -por los funcionarios- quieren manejarlo todo, a nosotros, lo que decimos, pensamos y sentimos. Quieren un discurso único, les jode mucho la libertad. Y le tienen pánico a la libertad de expresión”.

“Les gusta el silencio y la clandestinidad para seguir afanando a la Patria y a la República. La mayoría de los medios retrasan, el pueblo va muchos pasos adelante. No comprenden el humor social, de qué trata y desde el programa sentíamos que teníamos la sensación térmica de lo que pasaba. Hablan del discurso del odio y nadie tiene más odio que ellos”, añadió.

En tanto, durante el tramo final de su intervención en redes sociales, aprovechó además la oportunidad para hablar de actualidad y plantear que el oficialismo está usando el atentado contra CFK para avanzar contra la libertad de expresión y la Justicia.

canosa dos.webp

“Van por todos, despertate porque van por vos. ¿Se acuerdan de Venezuela? La historia se repite, ponen presos a opositores. No tienen límites, son totalitarios, odiadores seriales, no se bancan al que opina, cuestiona o investiga. Van contra la Corte y la justicia, les importa un carajo aunque vos no llegues a fin de mes”, cerró.

Cabe recordar que Viviana Canosa decidió finalizar abruptamente su vínculo con A24 el pasado viernes 5 de agosto, minutos antes de las 21 (horario en que comenzaba su ciclo) cuando no pudo poner al aire un informe sobre los escraches que le habían realizado al ministro de economía Sergio Massa.

"Me censuraron, es así de claro. No tengo laburo por seguir mis ideales. No hay más que eso, lo juro", le respondió Canosa a Pampito cuando el panelista del envío que conduce Fabián Doman quiso saber por qué no había salido al aire su programa.