Aparecen datos oscuros de la escandalosa separación de Delfina Gerez Bosco

“Entre al Hotel separada, distanciada o con un impasse, llamalo como quieras, y no se lo había dicho a nadie porque no suelo hablar de mi vida”, arrancó la periodista el mensaje que leyó el conductor de Mitre Live.

delfina-gerez-bosco-ex-marido-1.png Delfina Gerez Bosco estuvo casada. Según ella se separó porque era "infeliz". Su ex se declaró cornudo.

“No sé qué dicen que Fernando sale o salió con la madrina del nene. Nada que ver, ellos son amigos de hace mil años del laburo. Como todas las parejas, antes de tomar distancia vienen mal, no sé quién fue el que salió a hablar al pedo”, agregó.

Gerez Bosco se lamentó del trato mediático que tuvo del tema y de la campaña de hate que se activó en sus redes sociales en consecuencia: “Por un lado es horrible cuando te bardean por redes y por TV. Sacando conclusiones de lo que hice o no en el hotel”.

“Si ves el programa, sale que soy amiga de todos y que con todos tengo buena onda”, indicó la morocha, defendiéndose de lo que se dice. A la vez, insistió en que Beni no estuvo en otra relación en este tiempo. Menos, con su amiga.

“Fernando no salió con nadie y se la pasa laburando, es un tipo que no es del medio y me parece espantoso que lo estén mezclando con estas cosas”, aseguró. Luego, habló muy picante sobre su cuñada, Maru Beni.

“La hermana sale a hablar al pedo, porque le gusta la cámara. Habla sin saber y no me conoce”, cerró Delfina, enojada con las palabras de su parienta política, que dijo que con su familia le había “hecho ruido” que Gerez Bosco haya tenido algo con alguien “frente a las cámaras”.

delfina-gerez-bosco-coggi.png Martín Coggi es el nuevo novio de Delfina Gerez Bosco. Se conocieron en El hotel de los famosos 2.

En tanto, sobre su historia con Martín Coggi, Gerez Bosco reconoció que hubo romance: “Cuando se termine el reality hablaremos, lo único que te puedo decir es que Martín es divino, es muy bueno y que algunas cosas pasaron”.

Luego de varias idas y vueltas, Gerez Bosco habló con Luli Fernández y le contó cómo era la situación en su casa con Beni, que al trabajar en automovilismo se ausentaba varios días de la semana.

“Hablé con los dos”, anticipó la panelista de Socios del Espectáculo, y contó: "Ella me dijo ‘cuando entré al Hotel me di cuenta lo triste que estaba y lo infeliz que era. Con Martín nos hicimos muy amigos y con el tiempo me di cuenta cuánto me gustaba'", siguió.

En cuanto a cómo era el panorama con Fernando previo a instalarse en la casa de Cañuelas, Luli transmitió lo que le dijo Delfina: “Ella me asegura que no vivía más con Fernando al momento de entrar al hotel, me dijo ‘ya no vivíamos juntos”.

Pero la versión de Beni es otra: “Él me dice ‘yo vivía bajo el mismo techo con ella, de hecho estoy viendo y resolviendo mi situación habitacional’, él se va del departamento cuando ella sale del hotel”.