Aparecen más datos del escandaloso divorcio de Lola Cordero

Solo Any Ventura dijo que a su compañera "ya no le interesa nada de lo que tenga que ver con él, y además algo tiene ya", mientras que Edith Hermida y otros integrantes del panel fueron más directos y dijeron que ella estaba "lógicamente afectada" por la noticia.

El conflictivo divorcio de Alexis Puig y Lola Cordero.mp4 Lola Cordero está en llamas por el casamiento de su ex.

Pero la que tiró nafta al fuego fue Marcela Tauro, quien recordó que "Alexis ya estuvo en pareja con otra compañera nuestra, que se llama Silvia y es conocida en este ambiente porque es locutora. Con ella tiene una hija, y ella dice que un día le pidió tiempo para hacer un viaje y cuando volvió y lo fue a buscar al aeropuerto, resulta que él volvió con Lola. Habría que ver ahora si no hay también una cuestión de coincidencias o de tiempos, ¿No?".

Pero la Tauro, conocedora como pocas de este tipo de historia, tenía más para decir. "A nosotros nos contó Jorge Rial que la negociación para traerla a ella se demoró mucho por su pedido de que él pasara a colaborar con el programa. Eso por lo que dijo ella alguna vez que se cansó de mantenerlo, algo así. Después cuando él se fue de acá llegó al Nueve, donde ya trabajaba ella".

Karina Iavicoli, que se cruzó un par de veces con Tauro en medio del debate, opinó que "algunas cosas que dijo Alexis fueron inoportunas, como que la pareja ya no funcionaba. Guardátelo eso".

Alexis Puig Lola Corbero portada.jpg

En el medio del bochinche apareció un audio que Alexis, eje central de toda la discusión, le mandó de manera urgente al Turco Layus, que también había aportado lo suyo: "No soy de hablar de estas cuestiones pero se dicen tantas cosas que no lo puedo creer. Se inventa... Cuando Lola vino a América hacía 7 años que yo trabajaba en el canal”.

“Y cuando fui a Canal 9 me llamó la gerencia de noticias para sumarme a los noticieros, no la parte artística que es donde está ella. Yo no digo nada malo de ella, solo que nunca me consiguió un trabajo. En cambio cuando ella vino de España, por una cuestión lógica, yo si pude abrirle algunas puertas como presentarle a Beto Casella" se defendió "el futuro marido".