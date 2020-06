Aptra lanzó cursos online de actuación y periodismo

"No se necesita experiencia previa. Mis cursos presenciales son para mayores de 18, pero en los online se pueden anotar chicos de 11, 12 y personas de cualquier edad. Yo pienso que la heterogeneidad enriquece al grupo, a mi me gusta mezclar edades", dijo en diálogo con LMNeuquén, Javo Rocha.

"Yo trabajo con una técnica muy liberadora para el alma que se llama 'No acting, please' que es muy usada para los primeros planos de cine y televisión con el fin de emocionar. Yo estoy como en un set de televisión con un operador que maneja la computadora y frente a mi tengo una pantalla gigante donde veo a todos mis alumnos. Cuando uno tiene que actuar, en vez de subirse al escenario, le abrimos la pantalla", explicó.

En tanto, los cursos de periodismo, serán comandados por el presidente de APTRA, Luis Ventura, los sábados al mediodía. "También son para todo público y algunos encuentros contarán con la participación de periodistas famosos invitados", contó Rocha.

En cuanto a las inscripciones, Rocha precisó: "Para los de teatro se pueden inscribir a través de mi instagram @estudiojavorocha o a través de mi Whatsapp (+54 9 11 4438-3618). Para el curso de periodismo, tienen que anotarse a través del Instagram de Aptra (@aptra_ok )". "Las clases arrancaron en junio, pero seguimos incorporando alumnos", aclaró Rocha antes de remarcar que si es necesario, por la demanda, podrán agregar días y horarios.

"En marzo habíamos arrancado los cursos anuales, pero los tuvimos que cortar por la cuarentena y nunca volvimos. Yo me quedé triste y angustiado, mirando el techo, hasta que seguí el consejo de mis familiares de dar clases online. Yo estaba negado al principio porque para mi el teatro es presencial y una o dos veces en mi vida había hecho reuniones por Zoom, era un mundo totalmente distinto para mi. Pero me convenció una amiga psicóloga. O me reinventaba, o reventaba", sentenció Rocha a la hora de contar cómo surgió la iniciativa.

"Aunque hace 27 años soy profesor de teatro, para mi esto es algo absolutamente nuevo porque es la primera vez en mi vida que le doy clases a alumnos que recién los conozco cuando se abre la pantalla, sin darles un beso, un abrazo, un saludo con la mano, nada", añadió el santiagueño que en 2018 cumplió el sueño de convertir a su escuela en la oficial de APTRA.

"Esto es una puerta enorme que se abre, es darme a conocer en todas las provincias. Hay un dicho que dice 'que en las crisis más difíciles surgen las mejores oportunidades' y esta es una hermosa oportunidad para federalizar mi trabajo", recalcó, antes de prometer: "Al día de mañana, cuando vuelva mi escuela presencial, no voy a abandonar a mis alumnos del interior que tengo de forma online. El año que viene tendré dos escuelas: una presencial y otra online", aseguró.

