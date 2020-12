Argentina se abstuvo de votar contra Venezuela ante la OEA

El embajador argentino ante el ente, Carlos Raimundi, se abstuvo de votar la resolución mediante la cual el organismo internacional decidió desconocer los resultados de las elecciones , que consideró que "no fueron libres ni justas".

La resolución fue aprobada por 21 delegaciones, con seis ausencias y cinco abstenciones, mientras que México y Bolivia votaron en contra.

https://twitter.com/OEA_oficial/status/1336717072521453569 Con 21 votos a favor, 2 en contra, 5 abstenciones, 6 ausentes, el Consejo Permanente de la #OEA aprueba resolución "Rechazo a las elecciones parlamentarias celebradas el 6 de diciembre en #Venezuela" #OEAconVzla pic.twitter.com/oCs6rZzSTt — OEA (@OEA_oficial) December 9, 2020

El texto del proyecto aprobado habla de "elecciones fraudulentas hechas por el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro" y respalda la iniciativa de la sociedad venezolana de realizar una consulta popular para permitir que la ciudadanía participe, al considerar que "no contaron con la participación de todos los actores políticos, no se liberaron a los presos políticos y no hubo independencia de la autoridad electoral".

-> Las elecciones del domingo

El chavismo se impuso en las polémicas elecciones parlamentarias que se desarrollaron este domingo en Venezuela y, tras obtener el 67,7% de los votos, recuperó el control de la Asamblea Nacional.

Según precisó el Consejo Nacional Electoral, la participación ciudadana fue del 31% del padrón electoral, lo que arrojó un total de 5.264.104 votos. El Gran Polo Patriótico, encabezado por el Partido Socialista Unido de Venezuela, logró el 67,6%, con 3.558.320 votos; la alianza de Acción Democrática, Copei, Cambiemos, Avanzada Progresista y El Cambio obtuvo 17,95%, con 944.665 votos; la alianza Venezuela Unida, Primero Venezuela, y Voluntad Popular Activistas consiguió 4,19%, con 220.502 votos; el Partido Comunista de Venezuela tuvo 2,73%, con 143.917 votos; y 6,79% del padrón fue a "otros" partidos.