Arozarena: "De ninguna manera estamos relajados"

Sin embargo, el entrenador del Dino, Alberto Arozarena, aseguró que saldrán a imponerse nuevamente. “Centenario tiene un muy buen equipo y la serie todavía no está definida. Por eso no estamos relajados de ninguna manera. No hay dos partidos iguales, creo que va ser distinto porque nosotros también lo vamos a plantear distinto. Maronese va a salir a atacar. Yo no voy a salir a meterme atrás porque eso quiere decir que el equipo rival me supera”, analizó el DT y agregó: “Puede llegar a salir un partido bueno. Va a ser tremendamente disputado. Estamos en condiciones de ganar la serie”.

El plan previsto

Con respecto al primer partido jugado en la Colonia, Arozarena valoró lo hecho por sus dirigidos y la ejecución de la estrategia prevista. “Buscamos cortar los circuitos de juego de ellos y después salir rápido. Creo que desde lo táctico, sobre todo en el primer tiempo, fue muy bueno. Maronese ha levantado muchísimo el nivel, ha sumado mucho volumen de juego y eso se nota con el correr de los partidos”, afirmó.

Además, se refirió al arbitraje de Javier Obreque, el cual consideró “bueno” pero remarcó en una jugada puntal: “La patada que le pega el arquero (Berra) a Jeldres es descalificadora. No se le pega de atrás a un colega, eso me molestó y debió haber sido roja”.

El partido definitorio por un lugar en la final se jugará el domingo en cancha de Maronese en un duelo que promete ser atrapante.

“Maronese ha levantado muchísimo el nivel, ha sumado mucho volumen de juego y eso se nota con el correr de los partidos. Podemos ganar la serie”.Alberto Arozarena. Entrenador de Maronese