Arrastraron una perra por la ruta chica y la abandonaron: ahora pelea por su vida

galga-2.jpg

Desde la asociación explicaron que no siempre la perrita vivió en Fernández Oro, ya que en realidad ella era parte del paisaje de Añelo (Neuquén). "Estelita vivía en un puesto de una empresa petrolera en Añelo. El esposo de una conocida se enteró que al animal lo iban a sacrificar para que no se coma –junto a otros perros- los animales de los crianceros. La perra estuvo un mes en esa casa hasta que el 17 de abril nos avisan que se había perdido. La galga fue publicada y algunas personas la habían visto durmiendo en un búnker y le habían sacado una foto hecha un bollito. Después la encontró un señor, que la hace dormir adentro, pero se le termina escapando. Tres días después nos enteramos de que la perra era arrastrada", resumió.

Embed

En tanto, Marina Marini, presidenta de la asociación y quien está a cargo de los cuidados de Estelita, detalló el estado del can: “Ella tiene todo el lado izquierdo comprometido. En la patita de adelante incluso perdió musculo, y particularmente esta raza suele tener muchos músculos en esa parte. En la parrilla costal perdió toda la piel hasta abajo de la pancita y también algunas mamas. Eran tan grandes sus heridas que los primeros días no le pudimos sacar todo el tejido muerto porque era despellejarla”. La profesional agregó que el animal no tiene uñas ni almohadillas (en sus patas) debido a la forma en la que fue arrastrada.

Al mismo tiempo, Marini señaló que hoy el gran riesgo para la galga es que le de una sepsis. “El riesgo que hoy corre es que le agarré una sepsis, que es que bacterias pasen a la sangre. Hoy está con tres antibióticos por intravenosa. También le hicimos una transfusión de sangre porque ella perdió mucha. Es que son heridas parecidas a las de las quemaduras y por allí se pierde mucho líquido, plasma y proteína. Por eso es que está con suero y más adelante le tendremos que hacer transfusiones de plasma”.

galga.jpg

Investigación

Dada que la gravedad del caso, Liliana señaló que ellas mismas están investigando a fondo para dar con el conductor del auto, que en principio se dijo que era un Renault 11 gris, y que dejaron todo en manos de la Fiscalía de Cipolletti.

Por su parte, Marini contó que en cuanto puedan identificar al responsable de esta aberración, lo harán público. “Nunca creí que iba a ver esto en Fernandez Oro, lo que hizo con el perro lo puede hacer con los humanos. Cuando tengamos el nombre del tipo lo vamos a publicar para que se entere todo el mundo, es más hay que hacerlo mierda socialmente porque no va a ir preso”, sentenció indignada.

“Espero que esto sirva para que se cambie la ley y que haya penas más duras, los animales tienen derechos y ellos sufren”, finalizó la mujer.

¿Qué se necesita?

Entre otras cosas, la veterinaria explicó que hoy necesitan vendas, gasas, morfina, alimento de primera calidad, crema Platsul. Quienes quieran colaborar pueden hacerlo llamando a los siguientes teléfonos 299 466-2923 / 299 637-4644 / 2994186075.

En tanto, también hicieron público un número de CBU para aquellas personas que quieran colaborar con dinero. El mismo es 0340264308122172757008. “Con el dinero nosotros compramos productos al mayor para aprovechar mejor los recursos”, comentó Marini.

LEÉ MÁS