Asesinan de 26 puñaladas al sereno de una iglesia

El hallazgo del cuerpo se produjo el jueves a las 20:30 en la casa lindante al templo, que se ubica en la calle Comodoro Rivadavia y Facundo Quiroga. “El pastor lo había tomado de sereno hacía poco y le dio la casa para que cuide todo el predio”, confió una fuente a LMN.

Al llegar los forenses a la escena del crimen, observaron que González estaba tirado de costado y al lado de su cama. “Era todo un reguero de sangre”, graficó el informante.

Si bien en un principio observaron 16 puñaladas, cuando el cuerpo llegó a la mesa de autopsia confirmaron que había recibido 26 puñaladas, de las cuales cuatro fueron letales porque le perforaron los pulmones y le cortaron la aorta. Esas lesiones le provocaron la muerte tras desangrarse. Además, el rostro de González presentaba golpes de puño, por lo que hay claros indicios de ensañamiento.

24 horas pasaron entre el crimen y el hallazgo del cuerpo

En la vivienda se secuestró un cuchillo tipo carnicero que podría ser el arma homicida, de acuerdo con las presunciones de los investigadores. Un dato clave para los pesquisas es que en una de las manos de González encontraron pelos que, intuyen, serían de su agresor, por lo que quedarán bajo cadena de custodia para ser cotejados cuando surja algún sospechoso.

La investigación la lleva adelante la fiscal Eugenia Titanti en conjunto con el departamento de Seguridad Personal. Si bien aún no tienen detenidos, sí hay algunas líneas investigativas bastante claras, aunque no se descarta nada.

Por la saña con la que se cometió el crimen, creen que podría estar vinculado a un ajuste de cuenta por un delito en el que estaba involucrado González.

--> Hay dos líneas investigativas

Por estas horas, los investigadores están abocados a dar con el asesino y el caso se maneja con mucho hermetismo. Si bien no descartan un crimen en situación de robo, como el hombre vivía solo, no saben si tenía algo de valor, por lo que no pueden descartar nada.

Otras de las hipótesis está vinculada a un delito que se le atribuye al sereno, que es oriundo de Vista Alegre y que hacía poco tiempo se había mudado a Centenario donde terminó consiguiendo un trabajo de sereno con casa incluida.