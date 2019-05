Asesinó a su ex esposa y se suicidó frente a su hija

Barán interceptó a Ponce en la calle y la obligó a subir a su camioneta. Ante la negativa, sacó una escopeta doble caño y la mató. Acto seguido, se suicidó.

Además de la nena de 6 años, el matrimonio, con más de 15 años de casados y que se había separado hacía unas semanas, tenía otro hijo, de 11. “Estamos todos muy conmocionados; no podemos creer. A pesar de que tenían una mala relación, no imaginamos que pudiese terminar así. Él era violento y no superaba que ella lo haya dejado. Estaba como loco. Su hijita de 6 años estaba con ella y vio todo. ¡Dios mío, qué horror todo esto! Ella vino a contarnos lo que había pasado y llamamos a la Policía”, contó Lucy, la tía de la víctima.

“Él era violento y no superaba que ella lo haya dejado. Era muy celoso, nosotros le ofrecimos ayuda. Tanto la Justicia como la Policía no hicieron nada para evitar la muerte de mi sobrina”.Lucy. Tía de la víctima

Según relató esta familiar, Ponce había realizado numerosas denuncias contra Barán por maltratos y amenazas de muerte. “Estaba enfermo, era muy celoso, le ofrecimos ayuda y su familia también, pero no la dejaba hacer nada. Tanto la Policía como la Justicia no hicieron nada para evitar el trágico desenlace”, afirmó. “Ella era una excelente mujer pero él era violento y lo sabíamos porque ella nos contaba qué le hacía o qué le decía ante cada discusión de la pareja”, agregó.

La causa está a cargo del personal del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales, agentes de la comisaría de Tafí Viejo y personal de la Fiscalía de Homicidios.