Así consiguió viajar Morena Rial a los Estados Unidos sin dinero

Mientras todavía resuena la polémica que More desató al decir que no fue criada para ser cajera de supermercado, el periodista Ángel de Brito develó desde sus redes sociales que la hija de Jorge Rial en breve se subirá a un avión invitada por Jackie Pato , la mujer que vive en Miami y a quien Morena considera su mamá del corazón.

Así, la mamá de Francesco viajará a Norteamérica sin tener que poner un dólar de su bolsillo. Vale recordar que Jackeline Patoka es la titular del área de entretenimiento y asuntos gubernamentales del Paseo de las Estrellas de Las Vegas, que en 2022 premió a Morena con un diploma por su destacada trayectoria como influencer.

MORENA-RIAL.jpg Morena Rial junto a Jackeline Patoka, su "madre del corazón".

Tras destrozar a su hermana Rocío en el programa A la tarde, de América TV, More Rial se dispuso a subir aún más la apuesta en el enfrentamiento sin cuartel que le declaró a su padre, a través de un vivo de Instagram junto a Jackie Pato, con escandalosas declaraciones por parte de ambas.

La cuenta de El Ejército de Lam compartió un fragmento de la transmisión donde Morena habla de la sexualidad de un familiar. "No hablo con nadie, porque si yo llego a hablar... Huy, huy, huy. Yo no tengo la boca cerrada", expresó Jackeline Patoka con ironía.

Y luegó agregó punzante: "Porque tanto que se hacen los machos que se creen machos, y destruyen... no quiero hablar. No me busquen la lengua porque si yo fuera a hablar, pobre de esa gente que ha criticado tanto a tanta gente que se hacen los grandes machos, que andan con tremendas mujeres pero que van para los dos lados".

No conforme con eso, afirmó con tono amenazante: "Y lo dejo ahí, porque yo no soy de discriminar pero sé muchas cositas que podría decir", mientras More Rial acotó "Nos van a denunciar si discriminamos". Pero la uruguaya que reside en Estados Unidos intentó justificar sus dichos, tirando más leña al fuego: "Yo no discrimino. Todos mis amigos en este momento son lesbianas, gays...".

En ese momento, More aprovechó para lanzar con una sonrisa irónica: "¡Ay! Yo tengo muchos familiares que van para cualquier lado". ¿Cuánto tardará en llegar el contragolpe de Jorge Rial?