La gravísima amenaza de Jorge a Morena Rial por su hijo Francesco

La escalada de declaraciones de More sobre su vínculo con Jorge Rial parece no tener fin.

“ Tengo audios muy fuertes de Jorge, que el otro día los escuchó Facundo (hijo de Luis Ventura y panelista del programa A la tarde ), donde dice ‘yo te voy a sacar a tu hijo. Yo me lo voy a poner en la espalda’ ”, reveló More en su visita al ciclo que conduce Karina Mazzocco por América .

MORENA RIAL Y LA AMENAZA DE SU PADRE SOBRE SU HIJO FRANCESCO.mp4 En un nuevo paso por A la tarde, Morena Rial dijo que su padre la amenazó con quitarle la tenencia de su hijo Francesco.

A continuación y ante el asombro general, la entrevistada confirmó las palabras de Facundo y expresó, tajante: “Hizo eso porque es un sorete, no hay otra explicación. No sé si lo dijo enojado o no enojado. No es la primera vez que me lo dijo, solo que esta vez lo grabé y lo tengo”.

En sus últimas apariciones públicas, Morena confesó qué fue lo que más le dolió de Rial. “A mi papá lo quiero, es el abuelo de mi hijo, no puedo decir más que eso porque tampoco es un sentimiento tan grande el que tengo”, afirmó dejando en claro que su amor por el conductor fue cambiando con el transcurso del tiempo.

Cuando le consultaron qué le dice a Francesco, el hijo que tuvo con Facundo Ambrosioni, cuando quiere ver a su abuelo, More fue directa y contundente.

“Hoy en día, le digo que su abuelo está enfermo y que por eso no lo va a buscar. Mi hijo me pregunta ‘¿cuándo va a ser la hora que me venga a buscar el Tata? ¿Ya está mejor?’. Y sí, está mejor pero no lo va a buscar”, cerró con impotencia y resignación.