Así es la canción que L-Gante le dedicó a Wanda Nara: "Sos adictiva"

“No importa la hora porque me prefieres”; “Él no hace nada porque sabe bien que cuando estamos bien le metemos bala”; “Vos sos adictiva como la maría que yo me fumé”; “Supuestamente una amiga”; “Te lo hago sin palabras”; “Si no te vuelvo a ver, yo no sé qué voy a hacer”, son algunas de las estrofas de la canción que describe una relación apasionada de dos personas que tienen un affaire a pesar de estar comprometidas o sus separaciones son muy recientes.