Así está formada la familia de Cecilia Dopazo

“Hacía muchos años que trabajaba y se empezaba a transformar en una inercia. No me daba tanto placer. Quise poner la energía más en lo doméstico, en mis hijos; y también en lo personal, estudiando otras cosas”, explicó alguna vez cuando le preguntaron el porqué de su decisión.

Cecilia Dopazo familia 1.jpg

Sin embargo, en 2019 y ya con sus hijos mayores, la artista optó por volver a su gran pasión, la actuación.

A pesar del gran presente que está viviendo, y el inmenso amor que tiene por su familia, Dopazo admitió que no siempre estuvo segura de su decisión.

"Me acuerdo de que cuando me enteré de que estaba embarazada por primera vez me agarro un terror... pocas veces sentí tanto miedo y sin embargo fue algo muy buscado, muy deseado", explicó.

"Mi primer hijo nació en el 2001 y yo desde un año antes, quizás más, tenía el deseo muy fuerte de ser madre. Yo le decía a mi marido, 'yo ya hice todo, viví 5 mil vidas, viajé, esto, lo otro, conocí a tal, hice todo lo que quise profesionalmente y ahora necesito el hijo y vos sos el padre'”, agregó Cecilia.

Cecilia Dopazo familia 2.jpg

“Y él me decía ´si, quiero, te acompaño, está buenísimo, pero no ahora'. Y yo 'pero dale', y él 'esperá un poco, 'no, pero yo estoy lista'. Finalmente cuando se dio, me aterré, fui muy feliz a la vez porque era muy buscado pero al mismo tiempo dije 'ay, por qué, qué hice, 'yo no voy a ser buena madre', relató la actriz.

"No sé cómo explicarlo, soy malísima haciendo cualquier cosa doméstica. Hago salchichas y se me explotan. Pensaba 'no voy a entender cómo es', 'me va a dolor la espalda si doy la teta'. Empecé a llamar amigas y les decía '¿cómo es tener un hijo, vos qué hacés? ¿Aprendiste a cocinar?'. Y ellas me decían 'vos vas a ser vos. Es la maternidad de Ceci, no "’a maternidad’. Vas a ser la mejor madre que puedas ser”, sumó.

Hoy, más de 20 años después, la artista puede decir sin miedo a equivocarse que es una gran madre y que tomó la decisión correcta.

El primer gran complot que armó polémica en Gran Hermano