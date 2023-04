Así está Guillermo Vilas: la conmovedora imagen que publicó su esposa

Después de seis meses que no hubiera ninguna aparición mediática de Guillermo Vilas , que contó también con el momentario cierre de las redes sociales de toda su familia, Phiangphathu Khumueang , esposa del ídolo argentino tranquilizó a sus fanáticos al compartir dos fotos con el ex tenista.

A pesar de su silencio en redes sociales y sus nulas apariciones públicas, Guillermo Vilas había sido noticia hace poco, luego de que Batata Clerc lo elogiara públicamente y hablara de su estado de salud.

Reapareció vilas 2.jpg

"Vilas me ayudó en el peor momento de nuestra relación. Me sorprendió porque no nos hablábamos, estábamos muy, muy peleados, yo no lo quería ni ver. Lo llamé para decirle que lo necesitaba, le comenté la problemática que tenía porque el colegio al que mi hija tenía que ir van solo 77 chicos que tienen 45 maestras y se necesita mucha plata, mucho dinero para sostenerse. Entonces lo llamé, le dije que mi mujer estaba organizando un evento y me respondió: 'Voy'. Yo me quedé helado", contó en su momento.

"Hoy digo 'Qué pena, qué boludo’, porque él está mal, quisiera estar a su lado. Guillermo Vilas es parte de mi vida, no es un tenista cualquiera. Para mí es el hermano que nunca tuve o que tuve y se me fue muy rápido. Entonces por eso es que lo amo, que lo quiero, que digo cuántas estupideces que muchas veces cuando uno está metido en un deporte tan competitivo como es el tenis no se da cuenta... es un deporte jorobado", dijo antes de cerrar: "Lo extraño mucho, lo quiero, lo adoro. Él está viviendo en Montecarlo".