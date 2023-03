Así está hoy el hijo de Dolores Barreiro que debutó como modelo

“Hoy no sé qué quiero exactamente, el modelaje por ahora me gusta y me divierte, más adelante me gustaría estudiar algo, aunque todavía no se bien qué”, dijo Milo en una reciente entrevista que le dio al portal Para Ti.

“No siento que la carrera de mis padres haya influído en esta decisión. El único consejo que recuerde en esto del modelaje, es que a la hora de hacer fotos sonriendo, usar el sonido y la risa hace ver mucho más natural la sonrisa. Ese es un pro tip de mi vieja”, contó el adolescente.

Y remató: "Siempre me gustó el mundo de la moda, pero no siento que admire a ningún modelo ni diseñador”.

“Me parece una cultura llena de conocimiento y creo que hay mucho de dónde nutrirse en su filosofía. Me parece muy interesante, es un país que me gustaría visitar más de una vez”, contó el joven al hablar de la posibilidad de viajar a India junto a Salvador Camisani.