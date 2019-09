Así fue el accidente en el que murió un agente de tránsito

El responsable fue identificado como Eugenio Veppo (31), que tras atropellar a los agentes se fue del lugar y se entregó horas más tarde en una comisaría.

El abogado del conducto, José Luis Ferrari, explicó que el conductor no tuvo intención de matar. "Se asustó, no vio la presencia de los agentes de tránsito, no supo manejar la situación y se fue", agregó.

"Se pondrá a derecho y mañana declarará con el juez que corresponda respecto a un 'homicidio culposo'. El juez decidirá si lo excarcela o no. No los vio; perdió el control del auto, las personas estaban sobre la calzada y él no las vio", manifestó.

Por su parte, uno de los compañeros de las víctimas relató que "Santiago estaba tirado sobre la vereda, todo doblado, parecía un muñeco; intentaba levantarse pero lo único que podía mover era la cabeza. Cinthia murió a mis pies, no pude hacer nada".

"La veo volar a Cinthia re alto y después su cuerpo estrellarse contra la parte trasera del móvil", manifestó.

Embed

LEÉ MÁS

Atropellan a dos agentes de tránsito en Palermo: una mujer murió