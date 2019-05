Así fue el emotivo abrazo entre Tevez y Francis en La Bombonera

“Fue muy emotivo, no tengo palabras con todo lo que se hizo. Ibamos por un abrazo de Carlitos y recibimos mucho más que eso. El cariño, la camiseta también de Benedetto. Me llargué a llorar delante de Tevez y él me agradecía ‘por haberme traido a Francis’. Y a mi hijo le decía ‘cuidate, te quiero mucho. Cuando entramos a la antesala del vestuario local de La Bombonera, estaba el Apache con los brazos abiertos y le dijo ‘te estaba esperando”, valora el enorme gesto del crack la mujer. Cansada porque fueron días agitados pero con el corazón contento.

“Francis estaba un poco extenuado pero disfrutó todo. Y en el partido súper eufórico, lo vio parado, le daba indicaciones a los jugadores”, comenta la madre y ahora sí cambia lágrimas por risas.

Francis Ojeda viajó desde Rincón de los Sauces, en Neuquén, para cumplir su sueño de conocer a Carlitos Tevez y @PipaBenedetto. Fue recibido en el vestuario y se llevó dos camisetas de regalo, muchas fotos y una gran sonrisa.

Y parece que habrá más sorpresas, que no todo terminará con esta inolvidable experiencia. “El dirigente Juan Carlos Crespi lo invitó al partido de la Libertadores contra el Paranaense por los octavos de final. Sería muy lindo pero también hay que ver porque es someterlo a un esfuerzo muy grande”, aclara prudente la señora una hora después de aterrizar en el aeropuerto neuquino.

Sabía que la esperaba otro grato momento en su ciudad de origen. “Ahora nos van a llevar a Rincón y se estaba armando una movida grande. Agradecida a todos los que me llamaban previamente y me decían quédate tranquila que Tevez los va a recibir. Una tenía la incertidumbre y los nervios hasta último momento pero por suerte salió todo de la mejor manera. Gracias a Dios, a tanta gente que ayudó y a la vida”.

Francis lo hizo. Cumplió su gran sueño. Y Boca ganó, por lo que algunos ya lo tildarán de talismán xeneize. ¡Viva Francis!

