Así le quedó la cara de Tiziano, el hijo de Valeria Mazza, a 3 meses de la golpiza que recibió

"Fueron meses difíciles, especialmente hubo un mes y medio que no pude hacer nada de ejercicio físico con impacto y se hizo largo. Pero no miro para atrás, pudo haber sido mucho peor", reflexionó el hijo de la modelo.

Tiziano Gravier habló después de la agresión_ _Escupía sangre y sabía que tenía la mandíbula rota_.mp4 Tiziano Gravier habló después de la agresión

Todo sucedió en un ataque a la salida de un boliche en Rosario y el joven debió ser intervenido quirúrgicamente en dos oportunidades.

“La primera operación fue la factura de la mandíbula. La segunda operación fue porque encontraron otra fisura y todavía tengo cuatro tornillos que en teoría me van a sacar la semana que viene”, contó el joven, y agregó: “Las primeras dos semanas tenía unas gomas que no me dejaban hablar ni comer nada. Lo peor ya pasó”, resumió el hijo de la modelo y empresario al referirse a su presente.

tiziano por.webp

Sobre cómo transitó los días posteriores a la cirugía contó: “Anímicamente fueron complicados, estuve angustiado un tiempo, tenía subidas y bajadas. Estuvo bueno que muchos amigos me vinieron a visitar al hospital y a casa”. Al mismo tiempo se refirió a que de a poco está recuperando su rutina. señaló más tranquilo y agregó que de a poco está volviendo a retomar su rutina. “Ayer volví a la Universidad porque tenía que rendir un final. Aproveché el fin de semana largo y me fue bien”, contó el estudiante de la carrera de Negocios Digitales en la Universidad de San Andrés.

Por otro lado, Tiziano está lanzando su carrera como modelo, siguiendo los pasos de su madre. "De chicos nos habían hecho ya algunas propuestas, pero mamá y papá, por cuidarnos, prefiririeron que no. Ahora estamos más grandes, y si lo podemos combinar con el deporte y el estudio, dijimos '¿por qué no?'", señaló con respecto al futuro que le espera. ¿Tendrá éxito? Los genes, al menos, ya los tiene.