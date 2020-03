Aunque se mostró en público, la salud del Papa preocupa

La tos interrumpió en al menos dos ocasiones el tradicional rezo dominical, aunque rápidamente la transmisión del Vaticano cambiaba de toma y pasaba a mostrar al público. Se notó la voz afectada del líder católico. "Desgraciadamente, un resfriado me obliga a no participar este año (en el retiro de la Cuaresma). Seguiré desde aquí las meditaciones. Me uno espiritualmente a la Curia y a todas las personas que están viviendo momentos de rezo, haciendo los ejercicios espirituales en casa", declaró Francisco.