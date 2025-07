Cinco trucos para usar correctamente la calefacción del auto

En invierno es clave conocer cómo calentar rápidamente el habitáculo para más confort. Pero no sólo se trata de encender la calefacción y listo: hay secretos.

Con el frío invernal manejar se vuelve un desafío si no se conoce cómo usar bien la calefacción del auto. Más allá de encenderla y esperar que acondicione el ambiente, existen algunos trucos simples pero importantes para climatizar el habitáculo de una forma más rápida y eficiente .

El primer consejo a tener en cuenta es que no se debe prender la calefacción antes que el motor: hay que esperar que la unidad de potencia del vehículo tome temperatura porque la calefacción del auto usa el calor del motor y encenderla en frío, solo desperdicia energía. No se gasta mucho dinero para climatizar el auto, dado que la calefacción que llega al interior del vehículo proviene del calor del radiador, por lo que no se genera un proceso técnico extra.