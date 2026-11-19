Empresas Fiorasi Neuquén reunió a clientes y empresas de la región en el IVECO 360

El concesionario oficial IVECO abrió sus puertas el martes 17 de noviembre para una jornada de presentación de producto, con la participación de especialistas de IVECO Argentina.

El martes 17 de noviembre, Fiorasi Neuquén fue sede del I VECO Daily360 , un encuentro que reunió a clientes, empresarios, transportistas y referentes del sector en las instalaciones del concesionario oficial de la marca.

La jornada contó con la presencia de Manuel Pardal , responsable de Ingeniería de Ventas, y funcionarios de IVECO Argentina . Pardal presentó a los asistentes la propuesta de la marca para el mercado regional, con especial foco en la línea Daily y sus distintas versiones, pensadas para dar respuesta a las diferentes necesidades de trabajo, logística y transporte de la Patagonia.

Durante el encuentro, los visitantes pudieron conocer de cerca las unidades, conversar con el equipo comercial y técnico de Fiorasi y resolver consultas sobre configuraciones, financiación y servicio de posventa. El espacio también permitió compartir un momento de intercambio entre empresas locales que confían en la marca para el desarrollo de su actividad.

Desde Fiorasi destacaron la importancia de este tipo de encuentros para fortalecer el vínculo con quienes eligen la marca en la región, y agradecieron especialmente a cada persona y empresa que se acercó a compartir la jornada.

Con presencia en distintas ciudades de la Patagonia, Fiorasi es la red de concesionarios oficiales IVECO en la región y acompaña a sus clientes con asesoramiento comercial, posventa, repuestos y servicio técnico oficial.