Guardó 40 años un Lamborghini en el living y rompieron una pared para sacarlo: es una obra de arte

Su dueño lo tuvo abajo de una lona adentro de su modesta casa de Long Island, y ahora vale una fortuna: lo vendió 100 veces más caro que lo que pagó.

Una rareza total: la carrocería del Lamborghini Miura S estaba pintada en Luchi Del Bosco, un tono metálico profundo que solo lucieron tres unidades de la Serie II.

Ni en un garaje ni en un museo: para protegerlo de la intemperie y de las miradas indiscretas, al dueño de este Lamborghini Miura S no se le ocurrió mejor idea que guardarlo… ¡en el living de su casa! Allí lo tuvo durante cuatro décadas, hasta que decidió desprenderse de él. Y aunque tuvieron que derribar una pared de la casa para moverlo , el esfuerzo valió la pena: estiman que por la venta se llevó más de US$1 millón .

La historia salió a la luz en un episodio del programa Extreme Detailing , conducido por Larry Kosilla . El especialista recibió un aviso de su amigo Barrett, corredor de autos exóticos, sobre un Miura que llevaba décadas sin moverse. Cuando llegaron a la vivienda en Long Island, Estados Unidos , se encontraron con una casa modesta, de decoración simple, y en medio del salón, bajo una lona azul, la silueta inconfundible del superdeportivo italiano.

El ejemplar está pintado en Luchi Del Bosco , un tono metálico profundo que, según se estima, solo lucieron tres unidades de la Serie II. Conservaba pintura e interiores originales , con apenas daños menores como marcas en los asientos provocadas por roedores. Su chasis y motor tenían números coincidentes , un detalle muy valorado por coleccionistas.

Luego de bromear con que lo metió allí dentro con un helicóptero, su dueño, Paul, explicó que en realidad el auto entró a la casa por el garaje, y que luego levantó una pared para cuidarlo todavía más. Es que, además del clima a veces hostil de esa zona del estado de Nueva York, su preocupación pasaba también por no tener a la vista un auto tan lujoso en un barrio que no es de los más seguros de la zona.

Pero eso no es todo: el Miura convivía en ese living con otro clásico italiano, un Maserati Quattroporte de primera generación, que también fue liberado y vio por fin la luz del sol una vez que derribaron la famosa pared. En un punto, la maniobra fue como abrir las puertas de un museo privado.

Lamborghini Miura, ícono de la velocidad y el diseño

Fabricado entre 1966 y 1973, el Lamborghini Miura está considerado uno de los modelos más influyentes de la historia automotriz. Fue el primer superdeportivo de motor central V12 de la marca, capaz de alcanzar los 285 km/h, una velocidad extraordinaria para la época. En total se produjeron 764 unidades, de las cuales apenas 338 corresponden a la versión S.

lamborghini miura s 1 Se fabricaron solo 338 ejemplares del Lamborghini Miura S. Foto: Lamborghini

El Miura no solo marcó un antes y un después en términos de ingeniería y diseño, sino que se convirtió en una pieza de culto. No es la primera vez que aparece un ejemplar oculto durante décadas: uno fue hallado en la Selva Negra alemana en 2019, y otro perteneciente al cantante griego Stamatis Kokotas permaneció estacionado en un hotel de Atenas casi treinta años.

El precio de una cápsula del tiempo

Aunque el monto exacto no fue confirmado oficialmente, se supo que el auto se vendió por entre US$1 millón y US$1,2 millones. Se trató entonces de una inversión que multiplicó su valor más de cien veces: el propietario lo había adquirido en los años 80 por apenas US$10 mil, que ajustado por inflación hoy equivaldría a unos US$35 mil.

En la actualidad, un Miura S en condiciones similares puede alcanzar los US$4 millones en subastas. El ejemplar neoyorquino fue trasladado a un depósito seguro a la espera de comenzar un nuevo capítulo, quizá con un poco más de ruta y menos paredes de por medio.