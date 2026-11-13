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Kumenia presenta Renault Niagara en Neuquén con un evento abierto en Costa Nogal
La pick-up fabricada en Córdoba llega a la región el sábado 14 de noviembre, con DJ sunset y sorteos entre los asistentes.
Kumenia, concesionario oficial Renault en Neuquén, realizará este sábado 14 de noviembre a las 17 horas el lanzamiento regional de Renault Niagara, la pick-up de la marca producida en la Fábrica Santa Isabel de Córdoba. El evento será en el Centro Hípico Costa Nogal (Río Turbio 4099, barrio Costa Nogal), al finalizar la competencia ecuestre de esa tarde.
Durante la tarde, los asistentes podrán conocer de cerca la pick-up y disfrutar de un catering y DJ sunset. Además, habrá sorteos para los asistentes.
Renault Niagara se produce en la Fábrica Santa Isabel de Córdoba y es la única pick-up de su categoría fabricada en el país. Combina el confort y la tecnología de un SUV del segmento C con la robustez de una pick-up, y está disponible desde el 2 de noviembre en la Red Oficial de Concesionarios Renault.
- Motor: 1.3 TCe turbo de inyección directa, cuatro cilindros y 1.333 cm³, con 156 CV y 270 Nm de torque.
- Caja de carga: 938 litros y hasta 654 kg, según la versión.
- Remolque: hasta 710 kg.
- Dimensiones: hasta 4,94 m de largo y 1,83 m de ancho; 233 mm de despeje en la versión outsider 4x4.
- Tracción: 4x2 en las versiones evolution+ MT, evolution+ AT e iconic+, y 4x4 en la versión outsider.
La gama tiene cuatro versiones: evolution+ MT, evolution+ AT, iconic+ y outsider 4x4.
Para acompañar el lanzamiento, Plan Rombo ofrece para la versión evolution+ MT un plan de 84 cuotas con el 75% financiado.
Ficha del evento
- Qué Lanzamiento regional de Renault Niagara.
- Cuándo Sábado 14 de noviembre de 2026, 17 horas.
- Dónde Centro Hípico Costa Nogal, Río Turbio 4099, Neuquén.
- Organiza Kumenia, concesionario oficial Renault .
- Actividades Exhibición, catering, DJ sunset y sorteos entre los asistentes.
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