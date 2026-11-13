Autos Kumenia presenta Renault Niagara en Neuquén con un evento abierto en Costa Nogal

La pick-up fabricada en Córdoba llega a la región el sábado 14 de noviembre, con DJ sunset y sorteos entre los asistentes. Agregar LM Neuquén a







Kumenia, concesionario oficial Renault en Neuquén, realizará este sábado 14 de noviembre a las 17 horas el lanzamiento regional de Renault Niagara, la pick-up de la marca producida en la Fábrica Santa Isabel de Córdoba. El evento será en el Centro Hípico Costa Nogal (Río Turbio 4099, barrio Costa Nogal), al finalizar la competencia ecuestre de esa tarde.

Durante la tarde, los asistentes podrán conocer de cerca la pick-up y disfrutar de un catering y DJ sunset. Además, habrá sorteos para los asistentes.

Renault Niagara se produce en la Fábrica Santa Isabel de Córdoba y es la única pick-up de su categoría fabricada en el país. Combina el confort y la tecnología de un SUV del segmento C con la robustez de una pick-up, y está disponible desde el 2 de noviembre en la Red Oficial de Concesionarios Renault.