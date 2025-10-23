Kumenia Renault presenta los nuevos Arkana y Koleos E-Tech: el futuro de la movilidad ya está en Neuquén

El futuro de la movilidad llega a la región. Este jueves 23, a las 20 horas , se lanza en la sucursal de Kumenia, en Planas y Anaya de la ciudad de Neuquén, las nuevas Renault KOLEOS y ARKANA, Hybryd E-Tech .

En sintonía con la estrategia adoptada en los últimos tiempos, llegan a Neuquén y Río Negro oficialmente los nuevos modelos del rombo que forman parte de la famila Renault Espirit Alpine , con el más alto nivel de equipamiento, diseños deportivos y motorización eficiente.

Estos vehículos, sumamente modernos y tecnológicos, vienen a liderar el desarrollo de sus respectivos segmentos, contando con la nueva motorización híbrida, pero sin perder ninguna de las prestaciones que caracterizan a los motores a combustión; de esta manera, la marca apunta a dar respuesta tanto a los amantes de autos como a aquellos que priorizan el consumo, la eficiencia y la conciencia ecológica.

M11-XZGPh2-MY23-E3-AA-MetallicGrey-VueLateraleBanquetteArCuirNoirCoupleDunes-Mexique

Renault Koleos Hybrid E-Tech

La nueva Koleos Hibryd E-Tech equipada con un motor 1.5 turbo y 2 motores eléctricos, suma 245 cv de potencia y se posiciona como la más potente del segmento, priorizando el confort y la seguridad por sobre todas las cosas: 29 ayudas al manejo dan prueba de eso.

R-DAM_1555331

Renault Arkana Hybrid E-Tech

En tanto, el modelo Arkana Hibryd E-Tech, con su motor turbo de 1.3 litros y 140 cv, nos brinda el equilibrio perfecto para aquellos que buscan el confort de ciudad y ruta todo en uno. Como novedad absoluta, también estará disponible para todos los clientes de plan de ahorro que quieran comenzar la suscripción con excelentes beneficios.

Kumenia Concesionaria

Ambas unidades pueden ser adquiridas en Kumenia de varias maneras diferentes, ya que la concesionaria cuenta con entrega inmediata de todas las versiones, así como la posibilidad de financiar las unidades a través de la financiación propia de Mobilize Financial Service, que desde hace tantos años acompaña fielmente a sus clientes.

Como broche de oro para lo que se presume una noche perfecta, desde Kumenia comunican que ambos modelos contarán con unidades listas para realizar pruebas de manejo, el famoso Test Drive que se sabe es fundamental a la hora de decidir una inversión de este estilo.

R-DAM_1557581

Para confirmar asistencia podés llamar al teléfono 299-4221495.

También encontrarás toda la información en nuestras redes sociales.

Instagram: https://www.instagram.com/kumenia_s.a

Facebook: https://www.facebook.com/Kumenia