Los más baratos: estos son los 10 autos automáticos más económicos de Argentina en julio de 2026

En el mercado automotor, la oferta de autos automáticos mantiene un crecimiento sostenido. Te presentamos el ranking con los 10 autos automáticos más baratos en la Argentina en julio de 2026 .

A nivel mundial, la demanda por los autos automáticos aumenta considerablemente. Y nuestro país no parece ser la excepción. El mercado automotor ofrece distintas posibilidades para aquellos conductores que deciden volcarse a la experiencia de conducir un auto automático . Aquí te presentamos el ranking con los 10 autos automáticos más baratos en la Argentina en julio de 2026 .

Cabe recordar que en la actualidad hay cuatro tipos de transmisión automática : manual robotizada, con convertidos de par, de doble embrague y las CVT (Continuously Variable Transmission).

En julio de 2026 , los 10 autos automáticos más baratos en la Argentina son los siguientes modelos:

JMEV Easy 3: USD 18.900 (aproximadamente $27.594.000).

MG3 Naftero: USD 20.900 (aproximadamente $30.514.000).

Suzuki Swift Hybrid: USD 21.900.

BYD Dolphin Mini GL: USD 22.990 ($32.645.800).

BYD Dolphin Mini GS (versión deportiva): USD 23.990 (cerca de $34.065.800).

Renault Kwid E-Tech: $35.320.000.

Chevrolet Spark: $42.529.900.

BYD Yuan Pro GL: USD 29.990.

BYD Yuan Pro GS: USD 30.990.

Great Wall Ora 03 “Deluxe”: USD 31.000.

Lo cierto es que la ampliación de la oferta y la competencia entre fabricantes está generando una mayor diversidad de precios dentro del mercado local. Y es por ello que varios modelos compiten por posicionarse entre los autos eléctricos 0 km más económicos disponibles en el país.

¿Cuáles son las ventajas de conducir un auto automático?

Entre otras ventajas de conducir un auto automático, pueden señalarse:

Seguridad vial: no estar pendiente de sincronizar el pedal de embrague con la palanca de cambios cada vez que el motor les exige un cambio de marcha puede resultar un alivio para muchos conductores.

Confort: aquellos conductores que emplean los cambios automáticos encuentran más facilidades para conducir en atascos de tráfico, donde son habituales los arranques y las detenciones.

encuentran más facilidades para conducir en atascos de tráfico, donde son habituales los arranques y las detenciones. Mayor seguridad mecánica: el motor de un auto automático presenta un mejor estado si se lo compara con el de un automóvil que emplee una caja de cambios manual. Esto se debe al adecuado engranaje de las marchas, en donde los cambios se llevan a cabo en el instante correcto.

Además, especialistas del sector automotriz aseguran que la venta de autos con cajas automáticas está en aumento pero de forma gradual. Este fenómeno se explica por el hecho de que en los últimos 10 años las cajas automáticas mejoraron su tecnología, volviéndose más eficientes y con un comportamiento dinámico que brinda mayor confort.

El Suzuki Swift Hybrid cuesta USD 21.900. Suzuki

En relación al mercado automotor en la Argentina, cabe consignar que –amén de la creciente venta de los autos automáticos- en general se patentaron en junio de 2026 45.995 vehículos, lo que representó una baja del 12,8% interanual, puesto que en junio de 2025 se habían registrado 52.730 unidades. En un informe publicado por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), se puntualiza que si a esta cifra se la compara con mayo de 2026, se observa una suba del 7,2%, ya que en ese pasado mes se habían registrado 42.920 unidades.

De esta forma, en los seis meses acumulados del año se patentaron 294.181 unidades, un 9,9% menos que en el mismo período de 2025, en el que se habían registrado 326.549 vehículos.