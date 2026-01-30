Subastan el icónico Lotus de Ayrton Senna: cuántos millones podrían pagarse por esta joya de la F1

Es el auto que usó, y con el que ganó, en la primera parte de la temporada en 1986.

El Lotus de Ayrton Senna que marcó una de las épocas más salvajes de la Fórmula 1 está a punto de cambiar de manos. No es una réplica ni un show car: es el Lotus 98T real, el monoplaza de la era turbo que hoy se convirtió en pieza de museo… y en objeto de deseo para coleccionistas con billetera XXL.

La cifra que ya empieza a hacer ruido es de las que se pronuncian despacio: se estima que podría venderse entre 9,5 y 12 millones de dólares , un rango que lo ubica entre los F1 más valiosos que se hayan ofrecido en el mercado en los últimos años. Y, como suele pasar con los autos que tienen historia pesada, nadie se anima a descartar una sorpresa hacia arriba.

Hay un motivo claro detrás del interés: este Lotus no es “un auto más” de los que piloteó Senna. Se trata de una de esas máquinas que, por resultados y contexto, quedaron tatuadas en la memoria de la categoría. En tiempos en los que la potencia parecía no tener techo, el 98T fue símbolo de una Fórmula 1 extrema, con reglamentos permisivos y pilotos obligados a domar bestias.

Además, el ejemplar en cuestión viene de pasar por colecciones privadas importantes y de una restauración a nivel altísimo. Todo eso, en el mundo de las grandes subastas, vale casi tanto como haber ganado carreras.

El Lotus 98T 1986 que manejó Ayrton Senna Lotus 98T 1986 que manejó Ayrton Senna. RM Sotheby's

Lotus y Ayrton Senna: por qué este 98T puede romper todos los récords

La clave de esta historia es el chasis 98T-3, un detalle que para el público general puede sonar técnico, pero que para los fanáticos es decisivo. Ese chasis fue usado exclusivamente por Ayrton Senna en la primera mitad de la temporada 1986: en ocho Grandes Premios consiguió 2 victorias, 5 poles y 3 podios más.

Dentro de ese paquete aparecen dos “sellos” que elevan el precio de cualquier objeto ligado a la F1: los triunfos en el Gran Premio de España y la victoria en Detroit, en Estados Unidos.

También hay un factor emocional que pesa, y mucho: el Lotus 98T es uno de los autos más asociados a la imagen de Senna fuera de McLaren, con esa estética inolvidable de época y una presencia que, aún quieto, impone respeto. Para una generación completa, Senna y Lotus es sinónimo de los viejos grandes tiempos de la F1, donde el piloto tenía un rol todavía más artesanal frente a la máquina.

El Lotus de Ayrton Senna y la era turbo: más de 1.000 caballos y cero margen de error

La subasta no solo vende un chasis: vende el relato de un momento histórico de la F1. El Lotus 98T es recordado como uno de los autos más potentes de su tiempo. En configuración de clasificación, se lo menciona como capaz de superar los 1.000 caballos, lo que ayuda a explicar por qué esa etapa turbo sigue fascinando: era potencia bruta, con el riesgo como parte del paquete.

El propio “folklore” técnico de esos años alimenta el atractivo: había diferencias enormes entre el auto de carrera y el de clasificación, abundaban las soluciones extremas, y sobrevolaba la sensación generalizada de que la categoría estaba corriendo el límite de todo lo posible.

Esta joya se ofrece en una subasta “cuidada” para este tipo de piezas. No es un remate tradicional con martillo y sala llena: se trata de una modalidad “Sealed” (ofertas cerradas), que suele apuntar a compradores que prefieren discreción y negociación fina. El período de puja está previsto del 4 al 11 de marzo, bajo la organización de RM Sotheby’s.