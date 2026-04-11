Tasa 0% y cuotas: todas las promociones para comprar un 0km financiado en abril

Algunas marcas ya salieron con fuertes propuestas para llegar a un auto, pickups o SUV nuevos. Una por una, las promos vigentes.

Las promociones para comprar autos 0km se mantienen en abril, en un contexto donde las marcas buscan sostener el ritmo de ventas con financiación agresiva.

Abril trae una batería de propuestas que combinan cuotas fijas , líneas con Tasa Nominal Anual reducida , créditos UVA y alternativas de tasa 0% en distintos plazos. No todas las marcas ofrecen lo mismo ni bajo las mismas condiciones: cambian los topes financiables, los modelos alcanzados y también la cantidad de cuotas.

Dos de las marcas que salieron con propuestas más fuertes en abril fueron Peugeot y Citroën , que se reforzaron con líneas específicas para varios de sus modelos más buscados. También se sumó Renault y se espera que otras lo hagan en los próximos días (no todas anuncias sus promociones al mismo tiempo).

Autos 0km: qué promociones de financiación ofrecen Peugeot y Citroën

En el caso de Peugeot, la marca presentó una Tasa Express del 0% a 18 meses para toda la gama, con un monto máximo financiable de $16.000.000. A eso se suman propuestas especiales para dos de sus modelos más fuertes: el Peugeot 208 y el 2008 pueden financiarse hasta $20.000.000 con tasa 0% y a un plazo de hasta 24 meses.

Peugeot 2008 Peugeot 2008. Stellantis

La oferta de la marca francesa no se agota ahí: para quienes necesitan financiar montos mayores, Peugeot habilitó líneas de hasta $36.000.000, con tasas moderadas y plazos de hasta 48 meses. Y en modelos como Boxer, 3008, 408 y 5008, el tope puede llegar hasta $45.000.000, una alternativa que busca abarcar tanto a usuarios particulares como a quienes necesitan herramientas de trabajo.

Además, Peugeot incorporó una línea de créditos UVA con dos variantes bien marcadas. Por un lado, una opción a 24 meses con tasa 0% para financiar hasta $24.000.000. Por otro, una propuesta a 36 meses con TNA del 9,9%, que alcanza hasta $26.000.000. Estas alternativas están disponibles para los modelos 208, Partner y 2008.

Por el lado de Citroën, la marca lanzó una Tasa Express del 0% a 18 meses para casi toda la gama, con excepción de C4, y con un monto máximo financiable de $18.000.000.

Uno de los casos más destacados es el del Nuevo C4 Híbrido, reciente lanzamiento en Argentina, que cuenta con una campaña específica de financiación con tasa 0% hasta 36 meses y un monto máximo de $15.000.000. En paralelo, Citroën también sumó una Tasa Exclusiva del 0% a 24 meses para financiar hasta $20.000.000 en versiones seleccionadas como Basalt Dark Edition y Shine, además de Aircross Shine y XTR.

Citroën Basalt Citroën Basalt. Stellantis

Para financiamiento más alto ofrece líneas de hasta $36.000.000, con tasas moderadas y plazos de hasta 48 meses. Para Jumper, el tope asciende a $45.000.000.

Como complemento, Citroën agregó una propuesta de créditos UVA a 36 meses con tasa del 0%, que permite financiar hasta $30.000.000, además de una opción a 48 meses con TNA del 9,9% para toda la gama. que analiza cada vez más en detalle cuánto paga, cómo lo paga y qué margen real tiene para llegar a un 0km.

Renault también sale a pelear con financiación

Entre las marcas que reforzaron su estrategia comercial también aparece Renault. Una de las novedades más llamativas es el plan para la Renault Boreal, con una modalidad de 75% financiado en 84 cuotas, una herramienta pensada para ampliar el acceso a uno de sus modelos más importantes y de reciente lanzamiento.

Renault Boreal Renault Boreal. Renault

La marca del rombo también sostiene ofertas para modelos de mayor volumen. En el caso del Kardian Evolution, la financiación llega hasta $12.000.000 en 36 meses, mientras que para el Kwid el esquema es de $12.000.000 en 24 meses.

En utilitarios, la marca también mantiene alternativas específicas: el Kangoo furgón cuenta con financiación de hasta $11.000.000 en 24 meses.

Las pickups RAM, también con promociones

Durante este mes, la marca ofrece para todos sus modelos una promoción de tasa fija 0% a 12 meses, con un monto máximo de financiación de hasta $24.000.000, y una tasa fija 0% a 18 meses para financiar hasta $18.000.000.

RAM Dakota RAM Dakota. Stellantis

Como alternativa, RAM pone a disposición la línea de préstamos UVA, con tasa 0% a 12 meses y un monto financiable de hasta $30.000.000, además de la posibilidad de extender el plazo hasta 60 meses, bajo una tasa en abril del 12,9%. Además, se ofrecen otras opciones de financiación para todos los modelos, que permiten cubrir hasta el 80% del valor del vehículo.

En el caso de la RAM Dakota, la marca suma una financiación exclusiva, con la posibilidad de financiar hasta $30.000.000 a tasa fija 0% a 12 meses.