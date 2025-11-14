Triplica la inflación: una importante automotriz subió los precios de sus 0 kilómetro hasta 7%

El costo de vida aumentó un 2,3% en octubre. Qué hicieron las demás marcas y cómo quedó la lista completa de precios.
Una de las terminales más relevantes del país ajustó sus precios en noviembre y reabrió el debate por el costo de los autos 0km. La actualización, que abarca a toda la gama de su catálogo, arroja subas que alcanzan el 7,3%, muy por encima de la inflación de octubre, que fue del 2,3%, y del promedio del sector.
Se trata de Volkswagen, que fue una de las automotrices en presentar su nueva lista de precios para el anteúltimo mes de 2025, un período clave antes del freno típico de diciembre, cuando gran parte del mercado retrasa la compra para patentar en enero y asegurarse el modelo del año siguiente. Bajo ese marco, la marca alemana actualizó toda su gama de octubre a noviembre en una media del 4,9%, una cifra que superó ampliamente el 3,7% que registraron en conjunto las marcas con producción local.
Los ajustes, explicaron desde los pasillos de la industria, responden a los valores de las piezas importadas, que representan entre un 30% y un 60% de los componentes de los vehículos que se fabrican en el país. En consecuencia, estos se afectan por inflación pero, además, por las variaciones del dólar oficial, que se mantuvo durante casi dos meses en torno a los $1.500, más cerca del techo que del piso de las bandas de flotación.
Así, el resto de la industria, los ajustes mostraron un panorama variado. Toyota fue la que menos movió sus listas: sus modelos aumentaron entre 1% y 4%, con un promedio general del 2,5%, el más bajo del mercado. Chevrolet aplicó subas del 3%, mientras que Ford se ubicó en torno al 4,5%. Stellantis, con sus marcas Fiat, Peugeot y Citroën, promedió incrementos del 5%, y Renault fue la que más corrigió sus valores, con alzas cercanas al 7%.
Por eso tampoco sorprende que, en el desglose por modelos, las subas de Volkswagen muestren comportamientos distintos según el segmento. Los sedanes y hatchbacks, como el Virtus y el Polo, tuvieron incrementos moderados, mientras que los SUVs (Nivus, T-Cross, Taos o la nueva Tera) registraron algunos de los ajustes más altos del mes.
En el caso de la Amarok, la pickup que Volkswagen produce en Pacheco, provincia de Buenos Aires, los aumentos fueron más contenidos, en torno al 3%, alineados con lo que se viene observando en el resto de las camionetas medianas.
Precios Volkswagen noviembre 2025: todos los modelos y versiones
Polo
- Polo Track MSI MT MY25/26: $33.988.000 (un incremento del 2,9%)
- Polo Comfortline 170TSI AT MY25/26: $39.597.800 (2,9%)
- Polo Highline 170TSI AT MY25/26: $42.830.750 (2,9%)
- Polo GTS 250TSI AT MY25: $49.915.850 (2,9%)
Virtus
- Virtus MSI MT MY26: $43.017.150 (7,1%)
- Virtus Trendline 170TSI AT MY26: $45.405.950 (7,1%)
- Virtus Comfortline MSI MT MY26: $46.329.050 (7,1%)
- Virtus Highline 170TSI AT MY26: $50.418.000 (7,1%)
- Virtus Exclusive 250TSI AT MY26: $56.825.600 (7,1%)
Tera
- Tera Trend MSI MT MY26: $33.978.900 (5,1%)
- Tera Comfort 170TSI AT MY26: $38.422.300 (5,1%)
- Tera High 170TSI AT MY26: $42.982.850 (7,2%)
- Tera Outfit 170TSI AT MY26: $44.055.700 (7,1%)
Nivus
- Nivus 170TSI MT MY25/26: $41.046.400 (7,1%)
- Nivus Trendline 200TSI AT MY25/26: $43.570.350 (7,1%)
- Nivus Comfortline 200TSI AT MY25/26: $44.780.000 (4%)
- Nivus Highline 200TSI AT MY25/26: $48.352.050 (4%)
- Nivus Outfit 200TSI AT MY25/26: $49.462.900 (4%)
T-Cross
- T-Cross Trendline 170TSI MT MY26: $46.020.450 (3%)
- T-Cross Trendline 200TSI AT MY26: $48.389.450 (3%)
- T-Cross Comfortline 200TSI AT MY26: $52.338.250 (3%)
- T-Cross Highline 200TSI AT MY26: $57.770.700 (3%)
- T-Cross Extreme 200TSI AT MY26: $59.222.700 (3%)
- Taos Comfortline 250TSI AT MY24/25: $56.257.950 (7,1%)
- Taos Highline 250TSI AT MY24/25: $63.311.500 (7,3%)
- Taos Highline Bi Tono 250TSI AT MY24/25: $63.866.200 (7,3%)
Vento
- Vento GLI 350TSI DSG MY25: $72.864.050 (7,1%)
- Vento GLI 350TSI DSG MY26: $73.337.450 (sin referencia previa para medir aumento)
Tiguan
- Tiguan Life 350TSI DSG 4x4 MY23/24: $89.919.350 (6%)
- Tiguan Life 250TSI DSG: $79.465.000 (7,1%)
- Tiguan R-Line 250TSI DSG: $83.638.000 (7,1%)
Amarok
- Amarok Trendline TDI MT 4x2 G2 MY25: $53.337.450 (3%)
- Amarok Trendline TDI MT 4x4 G2 MY25: $61.775.600 (3%)
- Amarok Comfortline TDI MT 4x2 G2 MY25: $59.181.700 (3%)
- Amarok Comfortline TDI AT 4x2 G2 MY25: $64.605.500 (3%)
- Amarok Highline TDI MT 4x2 G2 MY25: $65.462.650 (3%)
- Amarok Highline TDI AT 4x2 G2 MY25: $71.852.900 (3%)
- Amarok Comfortline V6 AT 4x4 G2 MY25: $76.710.650 (3%)
- Amarok Highline V6 AT 4x4 G2 MY25: $89.933.700 (3%)
- Amarok Extreme V6 AT 4x4 G2 MY25: $95.980.200 (3%)
- Amarok Hero V6 AT 4x4 G2 MY25: $95.980.200 (3%)
- Amarok Black Style V6 AT 4x4 G2 MY25: $96.279.100 (3%)
Saveiro
- Saveiro Trendline CS MSI MT MY25/26: $40.616.350 (7,1%)
- Saveiro Comfortline CD MSI MT MY25/26: $43.314.700 (7,1%)
- Saveiro Extreme CD MSI MT MY25/26: $48.037.650 (7,1%)
