Triplica la inflación: una importante automotriz subió los precios de sus 0 kilómetro hasta 7%

El costo de vida aumentó un 2,3% en octubre. Qué hicieron las demás marcas y cómo quedó la lista completa de precios.

El aumento promedio de octubre a noviembre entre las marcas con producción local fue del 3,7%. Foto: Freepik

Una de las terminales más relevantes del país ajustó sus precios en noviembre y reabrió el debate por el costo de los autos 0km . La actualización, que abarca a toda la gama de su catálogo, arroja subas que alcanzan el 7,3% , muy por encima de la inflación de octubre, que fue del 2,3% , y del promedio del sector.

Se trata de Volkswagen , que fue una de las automotrices en presentar su nueva lista de precios para el anteúltimo mes de 2025, un período clave antes del freno típico de diciembre , cuando gran parte del mercado retrasa la compra para patentar en enero y asegurarse el modelo del año siguiente. Bajo ese marco, la marca alemana actualizó toda su gama de octubre a noviembre en una media del 4,9% , una cifra que superó ampliamente el 3,7% que registraron en conjunto las marcas con producción local.

Los ajustes, explicaron desde los pasillos de la industria, responden a los valores de las piezas importadas , que representan entre un 30% y un 60% de los componentes de los vehículos que se fabrican en el país. En consecuencia, estos se afectan por inflación pero, además, por las variaciones del dólar oficial , que se mantuvo durante casi dos meses en torno a los $1.500 , más cerca del techo que del piso de las bandas de flotación.

volkswagen amarok planta pacheco Las terminales importan hasta un 60% de los componentes de los vehículos que fabrican en el país. Foto: Volkswagen

Así, el resto de la industria, los ajustes mostraron un panorama variado. Toyota fue la que menos movió sus listas: sus modelos aumentaron entre 1% y 4%, con un promedio general del 2,5%, el más bajo del mercado. Chevrolet aplicó subas del 3%, mientras que Ford se ubicó en torno al 4,5%. Stellantis, con sus marcas Fiat, Peugeot y Citroën, promedió incrementos del 5%, y Renault fue la que más corrigió sus valores, con alzas cercanas al 7%.

Por eso tampoco sorprende que, en el desglose por modelos, las subas de Volkswagen muestren comportamientos distintos según el segmento. Los sedanes y hatchbacks, como el Virtus y el Polo, tuvieron incrementos moderados, mientras que los SUVs (Nivus, T-Cross, Taos o la nueva Tera) registraron algunos de los ajustes más altos del mes.

volkswagen polo El Polo fue el modelo de Volkswagen que menos aumentó en noviembre: un 2,9% respecto al mes anterior. Foto: Volkswagen

En el caso de la Amarok, la pickup que Volkswagen produce en Pacheco, provincia de Buenos Aires, los aumentos fueron más contenidos, en torno al 3%, alineados con lo que se viene observando en el resto de las camionetas medianas.

Precios Volkswagen noviembre 2025: todos los modelos y versiones

Polo

Polo Track MSI MT MY25/26: $33.988.000 (un incremento del 2,9%)

Polo Comfortline 170TSI AT MY25/26: $39.597.800 (2,9%)

Polo Highline 170TSI AT MY25/26: $42.830.750 (2,9%)

Polo GTS 250TSI AT MY25: $49.915.850 (2,9%)

Virtus

Virtus MSI MT MY26: $43.017.150 (7,1%)

Virtus Trendline 170TSI AT MY26: $45.405.950 (7,1%)

Virtus Comfortline MSI MT MY26: $46.329.050 (7,1%)

Virtus Highline 170TSI AT MY26: $50.418.000 (7,1%)

Virtus Exclusive 250TSI AT MY26: $56.825.600 (7,1%)

Tera

Tera Trend MSI MT MY26: $33.978.900 (5,1%)

Tera Comfort 170TSI AT MY26: $38.422.300 (5,1%)

Tera High 170TSI AT MY26: $42.982.850 (7,2%)

Tera Outfit 170TSI AT MY26: $44.055.700 (7,1%)

Volkswagen Nivus 2025.jpg Los precios del Volkswagen Nivus subieron más en la parte baja de la gama que en la alta.

Nivus

Nivus 170TSI MT MY25/26: $41.046.400 (7,1%)

Nivus Trendline 200TSI AT MY25/26: $43.570.350 (7,1%)

Nivus Comfortline 200TSI AT MY25/26: $44.780.000 (4%)

Nivus Highline 200TSI AT MY25/26: $48.352.050 (4%)

Nivus Outfit 200TSI AT MY25/26: $49.462.900 (4%)

T-Cross

T-Cross Trendline 170TSI MT MY26: $46.020.450 (3%)

T-Cross Trendline 200TSI AT MY26: $48.389.450 (3%)

T-Cross Comfortline 200TSI AT MY26: $52.338.250 (3%)

T-Cross Highline 200TSI AT MY26: $57.770.700 (3%)

T-Cross Extreme 200TSI AT MY26: $59.222.700 (3%)

Volkswagen Taos Este año la Volkswagen Taos dejó de fabricarse en Argentina y en noviembre llega desde Brasil con aumentos de entre el 7,1 y el 7,3%.

Taos

Taos Comfortline 250TSI AT MY24/25: $56.257.950 (7,1%)

Taos Highline 250TSI AT MY24/25: $63.311.500 (7,3%)

Taos Highline Bi Tono 250TSI AT MY24/25: $63.866.200 (7,3%)

Vento

Vento GLI 350TSI DSG MY25: $72.864.050 (7,1%)

Vento GLI 350TSI DSG MY26: $73.337.450 (sin referencia previa para medir aumento)

Tiguan

Tiguan Life 350TSI DSG 4x4 MY23/24: $89.919.350 (6%)

Tiguan Life 250TSI DSG: $79.465.000 (7,1%)

Tiguan R-Line 250TSI DSG: $83.638.000 (7,1%)

Amarok Header Todas las versiones de la Volkswagen Amarok aumentaron un 3% en noviembre.

Amarok

Amarok Trendline TDI MT 4x2 G2 MY25: $53.337.450 (3%)

Amarok Trendline TDI MT 4x4 G2 MY25: $61.775.600 (3%)

Amarok Comfortline TDI MT 4x2 G2 MY25: $59.181.700 (3%)

Amarok Comfortline TDI AT 4x2 G2 MY25: $64.605.500 (3%)

Amarok Highline TDI MT 4x2 G2 MY25: $65.462.650 (3%)

Amarok Highline TDI AT 4x2 G2 MY25: $71.852.900 (3%)

Amarok Comfortline V6 AT 4x4 G2 MY25: $76.710.650 (3%)

Amarok Highline V6 AT 4x4 G2 MY25: $89.933.700 (3%)

Amarok Extreme V6 AT 4x4 G2 MY25: $95.980.200 (3%)

Amarok Hero V6 AT 4x4 G2 MY25: $95.980.200 (3%)

Amarok Black Style V6 AT 4x4 G2 MY25: $96.279.100 (3%)

Saveiro