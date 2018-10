Aviso y alarma del Muñe: "Nada dura para siempre"

El Muñeco renovó contrato para acompañar a Rodolfo D’Onofrio hasta el final de su mandato, en una alianza sagrada que nadie quiere romper. Salvo, como dice el propio entrenador, que se quede sin energías o vea que la unión ya no es tan fuerte como para cumplir su contrato.

“Estoy seguro que nada dura para siempre y la estabilidad no sólo la da uno emocionalmente, con cómo se siente, con qué entusiasmo, energía o cuáles son los resultados”, dijo el DT que le dio al Millo un salto en el plano internacional que lo metió en la pelea franca por ser el mejor DT de la historia del club. Con las semis de la Libertadores por delante ante el Gremio y la chance de una superfinal ante Boca, Gallardo tiene mucho por delante como para renovar sus energías. Claro que el final de la historia (y del año) podría modificar lo que ya se firmó, pese a la confianza del presidente del club, quien ante el revuelo salió a aclarar que el DT no se irá.

“Para mí, cada final de año es importante. Más allá de la duración de los contratos, me baso en cómo llego a fin de año, los desafíos que tengo hacia adelante y si estoy con ganas de vivirlos”, comentó el técnico, que además tiene las semis de la Copa Argentina ante Gimnasia por disputar y podría abrochar el pasaje a la Libertadores 2019 con ese título o ganando la edición 2018 del certamen que más vale. Ese que ya levantó en 2015 y le aseguró un lugar en el bronce.

“Si veo que hay una comunión entre todas las partes y yo me siento bien, no tengo por qué cambiar más allá de cualquier posibilidad que tenga. Pero si hay razones para cambiar, es porque suceden cosas, como puede ser el mismo desgaste, y yo con el sentir soy muy respetuoso conmigo mismo y con los demás. Si yo siento en algún momento que no encuentro todo esto, posiblemente no siga estando. Haré reflexiones al margen del contrato”, tiró el Muñeco.

“Lo veré en el final del año. Es un buen punto para hacer reflexiones. Cada reflexión mía será a fin de año”, dijo el DT, con contrato hasta el 31 de diciembre de 2021.

21:45 El horario de los dos duelos ante Gremio.

Los partidos de semifinales entre el Millonario y el elenco gaúcho cambiaron de horario: tanto en Buenos Aires como en Porto Alegre arrancarán a las 21:45.

8 Los años de River sin ganar en el Cementerio.

Gallardo suma dos empates y una derrota en cancha de Colón. Cayó 4-1 en el torneo corto de 2016 e igualó 0-0 en 2016/17 y 2017/18. Último triunfo: 2-1 en el Ap. 2010.

”Se hicieron interpretaciones que se pueden hacer pero que no condicen con la realidad. Gallardo va a seguir en River, es parte de un proyecto integral que él quiere hacer”.“No lo llamé porque no es necesario. Hay que entender lo que dijo y tiene razón en que nada es para siempre. Es así”.Rodolfo D´Onofrio. El presidente dijo que lo ve en River hasta el final de su mandato.

“Una seguidilla importante”

Gallardo reconoció que la fecha FIFA le vino bien al Millo, dado que venían “con una seguidilla importante” de partidos y si continuaban habían sufrido lesiones “que nos hubieran comprometido a la hora de jugar”. “Esta semana nos permitió recuperar algunos jugadores, como Enzo (Pérez) y (Exequiel) Palacios, que ya tienen el alta médica. Le falta un poco más a Pity (Martínez) y Armani”, explicó el entrenador, quien comentó que “no necesariamente los jugadores que pueden ser decisivos tienen que jugar desde el arranque. Pueden jugar menos tiempo y ser igual de decisivos”.

El cipoleño Centurión irá al banco por primera vez frente a Colón

Gallardo dio la lista de 19 jugadores que viajan a Santa Fe para visitar mañana a Colón sin Armani, Maidana, Ponzio, el Pity Martínez, Quintero ni Scocco.

“Nuestra filosofía es seguir ganando y estar en todos los frentes”. Gallardo fue claro respecto de no dejar de competir en la Superliga, pese a que el Millo marcha séptimo, a siete puntos de Racing. Pero a la vez mandó otro mensaje: dejó fuera del viaje a Santa Fe para visitar mañana a Colón a seis jugadores de los pesados teniendo en cuenta el partido con Gremio, el martes por la Libertadores, el gran objetivo del año.

Franco Armani y Gonzalo Martínez todavía no están del todo recuperados y por eso descansarán el fin de semana. Tampoco jugará Juan Fernando Quintero, que viene de estar el martes en el amistoso de Colombia en Estados Unidos. Jonatan Maidana y Leonardo Ponzio, los más veteranos, tampoco sufrirán el desgaste. Al igual que Ignacio Scocco, que recuperó su lugar en el ataque de River y mirará de afuera el encuentro por la novena fecha ante el Sabalero.

11 Los partidos en reserva de Ezequiel Centurión

El cipoleño suma 11 partidos oficiales y 12 goles recibidos en la reserva desde su debut el 18 de septiembre de 2016, en la victoria por 1 a 0 frente a San Martín de San Juan.

Sí fueron incluidos Exequiel Palacios y Enzo Pérez, ya recuperados de sus problemas musculares, y Camilo Mayada y Jorge Moreira, que estuvieron con sus selecciones en la fecha FIFA.

La gran novedad para el Alto Valle es que Ezequiel Centurión, el arquero cipoleño de 21 años que es titular de la Rreserva, será incluido en la lista de la Libertadores por la lesión de Enrique Bologna, por primera vez estará en el banco de la Primera. Así, el juvenil empezará a cumplir su sueño aprovechando que Armani sigue su recuperación. El probable equipo es con Lux; Moreira, Lollo, Martínez Quarta, Mayada o Casco; Enzo Pérez, Zuculini, Sosa, De la Cruz; Mora y Pratto.