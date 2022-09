Baby Etchecopar dio detalles de cómo será su casamiento con la hija de un amigo

Muchas veces se dice que de una amistad puede terminar en algo más, y aunque esta frase suele utilizarse para hablar de un romance, no es así el caso de Baby Etchopar y el piloto de Turismo Carretera, Jorge Cupeiro . O por lo menos, no un romance entre ellos, pero sí entre el conductor y Silvina Cupeiro , ya que Baby conoció a la hija de su amigo y se terminó enamorando.

Después de cinco años de estar en pareja y varios también de convivir, decidieron que no podían esperar más para casarse, más teniendo en cuenta que tuvieron que posponer la boda en varias oportunidades por la pandemia del coronavirus, que afectó al mundo en 2020 y 2021. Ya con el confinamiento terminando y el virus mucho más controlado gracias a la extensa vacunación, el conductor y su pareja están listos para casarse.

Y aunque todavía no hay una fecha confirmada, se sabe que será el año que viene, Baby Etchecopar ya está palpitando lo que será la boda. Tanto es así, que en Basta Baby, el programa de A24 que lo tiene como conductor, el mediático habló sobre el tema, invitó a sus compañeros de trabajo y adelantó cómo quería que fuera la ceremonia y la posterior fiesta.

“Quiero que sea algo íntimo”, avisó el conductor antes de mostrar su preocupación por los problemas familiares que se pueden llegar a dar en la ceremonia: “Lo que no quiero que pase es lo que pasa en las familias a fin de año”.

Baby casamiento 2.jpg

Además, fiel a su estilo de humor irónico, el conductor habló sobre los posibles regalos que podría llegar a recibir el día de su boda por parte de sus compañeros. “No voy a poner una lista de regalos, con su amor me alcanza. Además, no quiero ni pensar en lo que ustedes me pueden regalar”, aseguró entre risas.

“Yo voy a invitarlos a todos y a todes. Va a venir Daniel, Liliana Parodi, Marta Buchanan que me tiene que confirmar el contrato. Pero todavía no sé cuándo me voy a casar”, cerró.