Bailando 2020: Thelma Fardín le dijo que no

“No creo que esté. Me gusta tomar las decisiones con mucha reflexión dándole una perspectiva amplia. Lo primero que me surgió fue el “no” pero después me pareció interesante hacer todo un recorrido y analizar el tema. Qué se pondría en juego y la posibilidad de estar en espacio nuevos ”, comenzó explicando Fardín.

Libertad

La ex Patito feo, que denunció a Juan Darthés por violación –aún espera respuesta de la justicia por su caso- aclaró que los comentarios de la gente (sobre todo en las redes) no influyeron en su decisión de bajarse del Bailando.

“Me estoy tomando la libertad a ver qué hago con mi propio deseo. Puse sobre la mesa la responsabilidad del rol social, pero lo que más quiero es salir de un lugar de víctima después de vivir diez años con ese trauma adentro (por el abuso del actor) y todo lo que conllevó más allá que se hizo pública una parte”, sostuvo Thelma Fardín.

“Ya se me estigmatizó por una situación y ahora es la hora de encontrar que el “no” es por deseo. Las presiones sociales no pueden ser más sobre la víctima, tienen que ser sobre el victimario”, cerró la actriz, quien viene de un año de mucha exposición al convertirse en la figura del colectivo de Actrices Argentinas, que la acompañó cuando hizo su denuncia contra Darthés.

Charlotte ya está confirmada y Fede Bal quedó afuera

Luego de que Marcelo Tinelli confirmara que en abril regresa a la pantalla chica con el “Bailando” 2020, Ángel de Brito reveló que figura volverá a estar en el certamen. Entre las muchas inquietudes que recibió de sus seguidores en la redes, un usuario quiso saber más sobre los famosos que serán parte de la pista: “¿Vuelve Charlotte Caniggia al Bailando?”, indagó. A lo que el jurado del certamen respondió sin dudas: “Sí”.

Por otro lado, Pablo Chato Prada reveló en el programa radial “Agarrate Catalina”, que este años no participarán Federico Bal y Lourdes Sánchez. esposa del productor y panelista de LAM.

